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金門歐亞水獺重傷 點出流浪貓狗議題

發稿時間：2017/12/30 15:36

最新更新：2017/12/30 16:47

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誤闖金門縣柏村國小教室的歐亞水獺，29日送往台北市立動物園，經治療後已進食。（台北市立動物園提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年12月30日誤闖金門縣柏村國小教室的歐亞水獺，29日送往台北市立動物園，經治療後已進食。（台北市立動物園提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年12月30日

（中央社記者游凱翔、吳欣紜台北30日電）一隻金門的歐亞水獺疑遭流浪狗咬傷緊急送至台北市立動物園救治。動物園發言人曹先紹認為，這起事件牽涉流浪貓狗議題，政府不應只考慮零安樂死，而是源頭管制。

曹先紹表示，根據傷口研判，這隻水獺疑遭流浪狗攻擊，整起事件也牽涉流浪貓狗議題，由於多起在金門被攻擊的動物中，都是保育、受關注等級的，政府是不是應該從源頭管制，不應該只是考慮「零安樂死」。

曹先紹說，金門已發生多起水獺遭路殺、流浪狗攻擊的事件，到底是在金門屬於水獺的安全地快沒了，還是大馬路太多，是政府、學界該去注意的。

曹先紹表示，昨天下午4時完成手術後，6時水獺已甦醒，並對獸醫師發出示威、嘶吼聲音，代表牠的生命力強；另外，水獺上午已能自行進食，未來將持續觀察，若健康狀況無虞、全部康復後再擇期野放。

曹先紹受訪指出，一般成年雄性歐亞水獺體重約6公斤，這隻在金門縣柏村國小被發現的受傷水獺體重僅4.2公斤，所幸恰巧被要返回台灣本島的林務局同仁發現，搭乘華信班機送至台北市立動物園急救。

他表示，目前動物園有「大金」、「小金」、「金莎」等2公、1母的水獺，都是當時在金門受傷轉往台北市立動物園救傷的水獺，但因事件發生時水獺年紀小，並無野外生存經驗，並不會野放。

行政院農業委員會林務局保育組長夏榮生今天告訴中央社記者，水獺頭部受傷，昨天在台北市立動物園進行手術，目前仍在收容觀察照養中。夏榮生表示，水獺的野放時間未定，必須等水獺身體都復原了，才有野放的規劃，「現在講野放可能有點早」。

金門縣柏村國小教室昨天上課期間，一隻歐亞水獺意外闖入，經圍捕後由獸醫檢查發現，右側頭頂有約5公分的咬傷和其他傷痕，且傷勢嚴重化膿，為避免後續感染及長期照護問題，昨天送台北市立動物園進行後續治療。1061230

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