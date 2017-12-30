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小零錢聚大愛 台幼童助查德女童10年

發稿時間：2017/12/30 16:42

最新更新：2017/12/30 17:21

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嘉義縣社口國小附設幼兒園的小朋友們，存下零錢幫助非洲查德女童至今10年，已成為幼兒園小朋友難忘的生命記憶，也在幼兒心中播下公益種子。（台灣世界展望會提供）中央社記者葉子綱傳真　106年12月30日嘉義縣社口國小附設幼兒園的小朋友們，存下零錢幫助非洲查德女童至今10年，已成為幼兒園小朋友難忘的生命記憶，也在幼兒心中播下公益種子。（台灣世界展望會提供）中央社記者葉子綱傳真　106年12月30日

（中央社記者葉子綱嘉義縣30日電）行善不分年齡，小零錢可以聚大愛，嘉義縣社口國小附設幼兒園小朋友，存下零錢幫助非洲查德女童至今10年，今年更別出心裁用小手蓋下拇指畫，送出2018年的祝福。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評今天告訴中央社記者，嘉義縣中埔鄉社口國小附設幼兒園資助查德女童長達10年，已成為幼兒園小朋友難忘的生命記憶，也播下公益種子在幼兒心中，將來萌芽茁壯更要將愛傳播出去。

王昶評說，從2007年開始，社口國小附設幼兒園的小朋友參與展望會的資助兒童計畫，鼓勵將幫忙做家事獲得獎勵的小零錢聚集起來，幫助位在非洲中部查德的1名女童Amy。

如今Amy已經是16歲女孩，世界展望會資助兒童計畫走過10個年頭，社口國小附設幼兒園的小朋友也跟著歲月成長，許多人都已陸續畢業，卻仍然繼續將零錢帶到幼兒園，希望持續幫助Amy。

在邁進2018年的時刻，社口國小附設幼兒園的小朋友，別出心裁在手作的卡片上，用小手蓋下拇指畫，希望送給遠在地球另一端的大姐姐Amy，表達深深的祝福與加油打氣。

有小朋友帶著撲滿到校捐出小零錢，可愛地說，這是幫爸媽晾衣服、摺衣服、洗碗的小獎勵，還有阿公、阿嬤、叔叔聽到要資助非洲兒童，也會將零錢投入撲滿。王昶評表示，撲滿裝盛的是台灣兒童與家人滿滿的祝福，這份愛的行動更是全家人洋溢幸福的另一個見證。1061230

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