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紫南宮送旺來富狗年錢母 首波元旦登場

發稿時間：2017/12/30 16:47

最新更新：2017/12/30 17:01

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南投竹山紫南宮管委會主委莊秋安30日表示，紫南宮迎接農曆狗年推出的錢母套裝版採直立式設計，可清楚呈現前後圖騰，且狗站立具有守護家園、財富意義，取名「旺來富」錢母。中央社記者蕭博陽南投縣攝　106年12月30日南投竹山紫南宮管委會主委莊秋安30日表示，紫南宮迎接農曆狗年推出的錢母套裝版採直立式設計，可清楚呈現前後圖騰，且狗站立具有守護家園、財富意義，取名「旺來富」錢母。中央社記者蕭博陽南投縣攝　106年12月30日

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）迎接農曆狗年，南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，民國107年1月1日首波發送，今天開放排隊拿號碼牌，有不少信徒為得到限量金銀幣套裝版而提早排隊。

元旦、農曆春節發「錢母」是竹山鎮紫南宮年度盛事，第一波錢母發送日期於107年1月1日上午9時登場，今天清晨開放排隊，即有逾300人到場。紫南宮管理委員會主委莊秋安說，民眾元旦當天上午9時前排入隊伍，一定可拿到一枚銀色錢母。

莊秋安說，農曆狗年是戊戌年，狗是人類忠心、守護力強的好伙伴，今年紫南宮錢母套裝版以直立展示架，清晰呈現前後圖騰，且狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母，祝福信眾新的一年又旺又富、狗年萬事平安。

莊秋安表示，金色、銀色錢母一面為土地公聖像，另一面是忠狗守護滿車金銀財寶，並刻有「金犬聲隆福運增」、「歲次戊戌年」字樣；錢母發送日為107年1月1日、1月21日（當天每人至少要捐20張有效發票）、2月16日大年初一，初一領錢母可拿限量2000個金雞蛋抽大獎，1月、2月還有多天辦理捐血送錢母。

紫南宮發錢母，每年都有忠實信徒提早幾天排隊，近年越來越熱門，從提早6、7天演變為10多天來排隊，廟方為了不讓信徒辛苦露宿多天，這次規定，今天清晨5時才開放排隊，現場有300多人符合資格，眾人經抽籤決定順位，由彰化縣一名40歲曾姓男子抽到第一號。1061230

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