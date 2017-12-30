花蓮福興買菸場 吉安青年交流活化空間

花蓮縣吉安鄉公所30日在福興買菸場舉行產業及人才媒合交流活動，現場設置青年、社區及產業協會等特色攤位，包括農特產品、手工藝、咖啡等，盼讓更多民眾認識吉安在地特色。中央社記者李先鳳攝 106年12月30日

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）凝聚青年力量，吸引更多人才東移留在吉安，吉安鄉公所將「福興買菸場」打造成在地生活資訊交流、青年互動據點；鄉長黃馨說，藉此看見青年的動能和潛力，也認識美麗的土地。



花蓮縣吉安鄉公所向內政部營建署城鄉發展分署爭取「106年花東地區養生休閒及人才東移推動計畫」，獲得新台幣153萬元經費補助舉辦系列工作坊。今天在福興買菸場舉行產業及人才媒合交流活動，立委蕭美琴、徐榛蔚、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛等到場支持。



吉安鄉為日據時期官方首座吉野移民村，當時菸業鼎盛，村內還有台灣史上最早收購菸葉的「買菸場」，直到民國85年「福興買菸場」裁撤走入歷史，成為閒置空間，經鄉公所積極活化，打造為「吉野生活Cikasuan Living」空間。



黃馨說，這個空間可以看見吉安青年的動能和潛力，認識吉安這塊美麗的土地，期待大家來到「吉野生活」，彼此激盪出新的火花，為吉安帶來嶄新的面貌。



移居吉安的青年吳冠呈分享創業過程，他感謝鄉公所透過資源的盤點，將吉安的人才挖出來，透過工作坊的方式連結彼此。



活動邀請在地青年分享移居經驗及參與計畫的收穫，現場也設置青年、社區及產業協會等特色攤位，包括農特產品、手工藝、咖啡、民宿等，希望讓更多民眾認識吉安在地特色。1061230



