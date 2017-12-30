改善空氣污染揚塵 高市年洗街6萬公里

發稿時間：2017/12/30 17:20
最新更新：2017/12/30 17:25
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（中央社記者陳朝福高雄30日電）空氣污染問題引起高度關切，高雄市環保局為維護空氣品質，減少空氣中的懸浮微粒，減少道路塵土累積，今年洗街總長度達6萬4800公里，估算可減少細懸浮微粒約98公噸。高雄市環保局長蔡孟裕今天希望民眾於空氣品質不良期間，儘量減少使用機車等私人交通工具，建議多使用公車、捷運等大眾運輸工具，可減少個人在街道暴露風險。環保局空污與噪音防制科統計，去年洗街總長度為4萬9617公里，今年洗街總長度突破6萬公里，達6萬4800公里，為近3年來最高，相當於環繞台灣（環島海岸線為1139公里）57圈。同時，環保局空污與噪音防制科也估算，洗街總長度6萬4800公里約可減少懸浮微粒421公噸，減少細懸浮微粒約98公噸，有效減輕空氣中懸浮微粒濃度，降低空品不良影響。未來將視空氣品質預報情況，機動增派洗街等機具於夜間加強主要道路洗街作業。蔡孟裕提醒民眾，隨時留意空氣品質相關訊息，做好防護工作。1061230
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