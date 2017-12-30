/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 國道路況跨年周子瑜註冊率
>rss

改善空氣污染揚塵 高市年洗街6萬公里

發稿時間：2017/12/30 17:20

最新更新：2017/12/30 17:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高雄市環保局統計，今年洗街總長度達6萬4800公里，約可減少懸浮微粒421公噸，減少細懸浮微粒約98公噸，對抑制揚塵有顯著成效。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 106年12月30日高雄市環保局統計，今年洗街總長度達6萬4800公里，約可減少懸浮微粒421公噸，減少細懸浮微粒約98公噸，對抑制揚塵有顯著成效。（高雄市環保局提供）中央社記者陳朝福傳真 106年12月30日

（中央社記者陳朝福高雄30日電）空氣污染問題引起高度關切，高雄市環保局為維護空氣品質，減少空氣中的懸浮微粒，減少道路塵土累積，今年洗街總長度達6萬4800公里，估算可減少細懸浮微粒約98公噸。

高雄市環保局長蔡孟裕今天希望民眾於空氣品質不良期間，儘量減少使用機車等私人交通工具，建議多使用公車、捷運等大眾運輸工具，可減少個人在街道暴露風險。

環保局空污與噪音防制科統計，去年洗街總長度為4萬9617公里，今年洗街總長度突破6萬公里，達6萬4800公里，為近3年來最高，相當於環繞台灣（環島海岸線為1139公里）57圈。

同時，環保局空污與噪音防制科也估算，洗街總長度6萬4800公里約可減少懸浮微粒421公噸，減少細懸浮微粒約98公噸，有效減輕空氣中懸浮微粒濃度，降低空品不良影響。未來將視空氣品質預報情況，機動增派洗街等機具於夜間加強主要道路洗街作業。

蔡孟裕提醒民眾，隨時留意空氣品質相關訊息，做好防護工作。1061230

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

台灣杉遺世獨立之美

台灣杉遺世獨立之美

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
台中高雄遊行串聯反空污
台中高雄遊行串聯反空污
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP