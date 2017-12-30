父死母中風 獨生女童列高風險關懷個案

影片來源：中央社

（中央社記者黃旭昇新北30日電）妻子中風的詹姓保全昨天猝死，留下小四獨生女，處境堪憐。新北市府社會局今天表示，女童目前由親友照顧，列為高風險關懷個案，將關懷女童身心健康狀況，並評估親友照顧能力。



擔任保全的49歲詹姓男子昨晚騎機車載女兒途中，自摔倒地，送醫不治，板橋警分局今天下午報請檢察官及法醫相驗後，將遺體發交家屬處理善後，警方同時聯繫市府社會局協助介入關懷。



市府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天下午接受中央社記者訪問表示，接獲警政通報後立即由社工聯繫關心，目前獲悉詹姓女童目前由親友照顧，社會局將評估親友的照顧意願及能力。



她說，後續會將案件轉由社會局社工科，若親友接受持續照顧女童，將提供引進必要的資源，協助孩子在親友家成長，若親友無法繼續照顧，才會安置女童。



許芝綺說，女童的親友也住在附近，女童母親因中風住在養護中心，昨天晚上事發時，女童與詹姓男子一起騎機車自摔，女童目睹父親猝死過程，社工會列入高風險關懷個案，與板橋區的小學合作，持續關懷女童身心健康狀況。



警方調查，詹妻因病中風住在養護中心，父女感情深厚，擔任保全6年的詹男每天上班時間相當長，仍挑起生活重擔，下班後到安親班接送女兒，再到養護中心探望今年中風的妻子。1061230