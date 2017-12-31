不滿修勞基法 民進黨南投縣黨部被貼標語

民進黨南投縣黨部31日凌晨大門被貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」等標語，黨部工作人員發現後立即通報警方處理，並呼籲貼標語的民眾理性對話。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真 106年12月31日

（中央社記者吳哲豪南投31日電）民進黨南投縣黨部今天凌晨大門被貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」等標語，縣黨部執行長曾琮愷指出，黨部工作人員已報警處理，也呼籲貼標語的民眾理性對話。



民進黨南投縣黨部的鐵門以及騎樓，今天凌晨被不明人士貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」、「寧信世上有鬼、不信立委的嘴」，黨部工作人員發現後立即通報轄區南投縣警察局南投分局處理。



警方到場後立即拉起封鎖線進行採證，同時調閱黨部周邊道路的路口監視器畫面，以釐清是誰跑到縣黨部來張貼標語，目前仍在調查中。



曾琮愷說，勞動基準法修正案明年1月將在立法院臨時會審查，他們懷疑可能是勞工團體或是對修法不滿的人士，跑來縣黨部張貼標語。縣黨部呼籲，表達訴求可以公開理性，黨部歡迎民眾白天和縣黨部聯絡，他們絕對會接受陳情；以夜間張貼標語的方式，不僅沒有辦法溝通對話，也不一定能獲得民眾的認同。1061231