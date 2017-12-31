/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 跨年謝金燕國道路況Rain
>rss

不滿修勞基法 民進黨南投縣黨部被貼標語

發稿時間：2017/12/31 11:27

最新更新：2017/12/31 12:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民進黨南投縣黨部31日凌晨大門被貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」等標語，黨部工作人員發現後立即通報警方處理，並呼籲貼標語的民眾理性對話。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真　106年12月31日民進黨南投縣黨部31日凌晨大門被貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」等標語，黨部工作人員發現後立即通報警方處理，並呼籲貼標語的民眾理性對話。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者吳哲豪傳真　106年12月31日

（中央社記者吳哲豪南投31日電）民進黨南投縣黨部今天凌晨大門被貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」等標語，縣黨部執行長曾琮愷指出，黨部工作人員已報警處理，也呼籲貼標語的民眾理性對話。

民進黨南投縣黨部的鐵門以及騎樓，今天凌晨被不明人士貼上數十張黃色符咒，上面寫著「過勞退散」、「寧信世上有鬼、不信立委的嘴」，黨部工作人員發現後立即通報轄區南投縣警察局南投分局處理。

警方到場後立即拉起封鎖線進行採證，同時調閱黨部周邊道路的路口監視器畫面，以釐清是誰跑到縣黨部來張貼標語，目前仍在調查中。

曾琮愷說，勞動基準法修正案明年1月將在立法院臨時會審查，他們懷疑可能是勞工團體或是對修法不滿的人士，跑來縣黨部張貼標語。縣黨部呼籲，表達訴求可以公開理性，黨部歡迎民眾白天和縣黨部聯絡，他們絕對會接受陳情；以夜間張貼標語的方式，不僅沒有辦法溝通對話，也不一定能獲得民眾的認同。1061231

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

一週重要新聞影像回顧（1224-1230）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
迎接2018 跨年High翻天
迎接2018 跨年High翻天
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP