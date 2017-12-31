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照顧毛小孩餘生 台北市推動物安養機構

發稿時間：2017/12/31 13:40

最新更新：2017/12/31 13:40

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市動保處今天說，經統計北市每4至5個家庭就有一家養寵物，以貓狗最多，去年底輔導民間成立共4家動物安養機構，今年再新增5家，未來希望推動特定寵物業者也加入。

台北市動物保護處技正林修億受訪表示，經統計，每4至5個家庭就有一家養寵物，毛小孩已成自家人，為協助飼主可用人道照顧老殘病寵物餘生，去年底開始輔導民間成立動物安養機構。

他表示，經輔導後，有寵樂動物醫院、楊動物醫院、中研動物醫院與台灣諾亞方舟動物同樂協會等4家動物安養機構，今年再新增慈愛動物醫院寧夏分院、大愛動物醫院、台灣動物醫院、艋舺動物醫院、佳康動物醫院，北市目前有9家。

至於收費部分，林修億說，相關費用由各家動物安養機構訂定，依使用者付費原則，且每家設備、環境不一樣，飼主可自行評估自身需求，動保處會提供動物安養機構設立需注意規範、工作人員需求、官方認證機制等規定。

他表示，目前申請設置動物安養機構的以動物醫院最多，未來希望加入特定寵物業者，此外，為提升民間成立安養機構意願，動保處提供安養機構經費補助條款，相關規定可上動物保護處官網查詢。1061231

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