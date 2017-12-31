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遭貼符抗議 民進黨台南市黨部報警

發稿時間：2017/12/31 14:38

最新更新：2017/12/31 15:12

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民進黨台南市黨部工作人員31日上午發現黨部門口及騎樓被貼滿黃色符令，台南市黨部發布聲明指出，已第一時間報警處理，調閱周邊監視器蒐證偵辦。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　106年12月31日民進黨台南市黨部工作人員31日上午發現黨部門口及騎樓被貼滿黃色符令，台南市黨部發布聲明指出，已第一時間報警處理，調閱周邊監視器蒐證偵辦。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　106年12月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）民進黨台南市黨部工作人員今天上午發現黨部門口及騎樓被貼滿黃色符令。黨部在第一時間報警處理，並籲請有意見要表達的民眾，可以向黨部反映。

民進黨台南市黨部下午發布聲明指出，貼在黨部門口的符令上有「過勞人民在此百無禁忌」等字樣。而且同時間在民進黨台中黨部、屏東黨部、南投黨部也發現門口被貼滿符令。研判應是昨天立法院處理相關政策，包含一例一休，勞基法法案，引發民眾不滿而產生的抗議行為。

台南市黨部指出，已第一時間報警處理，調閱周邊監視器蒐證偵辦。

民進黨台南市黨部主委顏純左表示，有意見要表達的民眾，可隨時與市黨部或是他本人聯絡，大家一起討論。黨部會將民眾的心聲轉達給中央黨部或相關單位，希望透過公開的討論，能讓政策更符合人民的需求，達到民進黨推動法案修正的目的。不要讓過激的行為或不適當的舉動造成遺憾。1061231

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