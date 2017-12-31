看紅葉不必跑遠 元旦新北賞楓趣

雙北民眾趁元旦假期外出踏青賞花不必遠行，新北市汐止拱北殿、三芝101線道和新店二叭子公園等山區及路段，萬綠叢中點點紅葉格外醒目。（新北市農業局提供）中央社記者林長順傳真 106年12月31日

（中央社記者林長順新北31日電）冬天是楓紅片片的季節，雙北民眾趁元旦假期外出踏青賞花不必遠行，新北市汐止拱北殿、三芝101縣道和新店二叭子公園等山區及路段，萬綠叢中點點紅葉格外醒目。



新北市農業局指出，一般賞楓的楓有分楓香科，以及槭樹科如青楓，兩者皆為優良行道樹種，而槭樹科的青楓更是台灣特有種，賞楓主要為欣賞楓葉於秋冬時期葉片由綠轉黃至紅的景色。



汐止拱北殿目前楓葉片片，楓紅與廟宇建築、特色雙拱橋與楓紅景色相互輝映、古色古香。另外，三芝101縣道2至4公里處道路兩旁整排楓紅，景色優美。



農業局表示，民眾在臉書搜尋「賞花快報」，即可看到楓紅景色，也歡迎粉絲們一同分享與交流新北市各地開花資訊及照片。1061231



