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葬儀業者胎屍棄河 中市府：究責嚴懲

發稿時間：2017/12/31 14:55

最新更新：2017/12/31 14:55

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市一家葬儀業者受家屬委託將懷孕18週大胎屍安葬，竟被發現裝箱棄水流，台中市政府今天表示，民政局待檢方釐清刑事責任後，將對業者究責嚴懲；環保局也要將業者移送法辦。

台中市一名懷孕18週的孕婦，近日前往台中大里仁愛醫院安胎不成流產，家屬傷心之餘，付款委託與醫院合作的禮儀公司安葬，業者允諾家屬會請法師誦經及安葬，沒想到家屬事後卻發現胎屍被裝箱放水流，讓家屬更痛心。

對於有殯葬業者將胎屍丟棄於大里區興大康橋溪一案，台中市生命禮儀管理處表示，經瞭解此案是這家業者委託人力公司處理死胎，卻私下丟棄河中，已違反廢棄物清理法等相關規定。

民政局長周永鴻表示，經引流產的死胎，醫療院所須委託相關業者合法處理，絕不允許有隨意棄置的惡質行為，民政局已要求生命禮儀管理處協助警察機關與地檢署進行調查，殯葬業者如有其他違反殯葬法規的行為，待檢方釐清刑事責任後，將對業者究責嚴懲。

台中市生命禮儀管理處指出，一般醫院、診所和殯葬業者或醫療廢棄物業者處理流產、死胎都有一定的流程，發生此案的業者，將等刑事等相關責任確定後，給予業者降等或公布為不良業者。

周永鴻也強調，會針對中市殯葬業者加強宣導，並透過公會力量輔導與管理會員經營運作，避免再有類似情況發生，以提升台中市殯葬服務品質。

環保局表示，大里仁愛醫院未委託合法清除處理業者進行醫療廢棄物的清除處理，致將引流胎兒任意丟棄於大里康橋溪，醫院未依廢棄物清理法第28條規定委託清理事業廢棄物，環保局將依規告發；另殯葬業者及行為人未取得主管機關核發廢棄物清除處理許可文件，逕行廢棄物清除處理作業，已違反廢棄物清理法規定，將移送司法機關偵辦。1061231

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