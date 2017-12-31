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普悠瑪部落大獵祭凱旋 30喪家揮別陰霾

發稿時間：2017/12/31 16:25

最新更新：2017/12/31 17:16

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台東卑南族普悠瑪部落大獵祭31日結束，從獵場回來的勇士及長輩接受族人歡迎，但今年的喪家依循習俗，只能穿素服在旁（右側）觀看，直到耆老吟唱古調祝福，才能換下素服加入活動。中央社記者盧太城台東攝　106年12月31日台東卑南族普悠瑪部落大獵祭31日結束，從獵場回來的勇士及長輩接受族人歡迎，但今年的喪家依循習俗，只能穿素服在旁（右側）觀看，直到耆老吟唱古調祝福，才能換下素服加入活動。中央社記者盧太城台東攝　106年12月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東市卑南族普悠瑪部落大獵祭今天結束，勇士圍繞著長輩進入凱旋門，在吟唱古調祝福下，部落30個喪家揮別過去一年的不如意，重新走入部落社交活動。

今天上午普悠瑪部落婦女，穿上亮麗的傳統服裝，準備好吃的食物和花環，在卑南公園大草皮上，迎接在野外狩獵的勇士陪伴長輩從大獵祭獵場返回。

普悠瑪部落大獵祭今天結束，從獵場回來的勇士圍繞著長輩、護送進入竹子搭設的凱旋門，婦女爭相為長輩獻上花環，在部落中，地位高的長輩，頭上和頸部掛滿了花環，僅露出一張慈祥的臉龐。

凱旋門內相當熱鬧，長輩以古調吟唱，述說這次大獵祭的成果。婦女、勇士穿著亮麗的傳統服飾，戴著漂亮的花環，卑南族立法委員陳瑩也幫長輩們戴上花環。

熱鬧的旁邊，有一群孤獨的族人，被分開在凱旋門外，穿著樸素的衣服，沒有亮麗的傳統服飾，不能配戴花環。他們是今年的喪家，不能加入慶典，只能待在一旁。

長輩在凱旋門內吟唱古調一段時間後，耆老才進入喪家的休息區，逐一安撫喪家，告訴他們「不如意已經過去了，揮別陰霾，從現在開始換上新的衣服，迎接新的一年」。

「今年的喪家有30位」，賴姓耆老望著喪家區說，30位喪家，代表今年部落有30人過世，往年喪家都在20位左右，今年特別多，希望明年喪家能減少。

在耆老的祝福下，喪家一一走出喪家區，脫下素服，換上美麗的傳統服飾，接受婦女的獻花，和族人在大草皮上用餐、唱歌，重新回到部落的社交活動。1061231

卑南族「年祭」系列祭典是族人盛事，除文化傳承、敬老尊賢的美德外，還有揮別陰霾，迎接新年到來的積極意義。圖為年祭中的大獵祭結束後，婦女為長輩戴上花環。中央社記者盧太城台東攝　106年12月31日卑南族「年祭」系列祭典是族人盛事，除文化傳承、敬老尊賢的美德外，還有揮別陰霾，迎接新年到來的積極意義。圖為年祭中的大獵祭結束後，婦女為長輩戴上花環。中央社記者盧太城台東攝　106年12月31日
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