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關鍵字： 跨年謝金燕國道路況Rain
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能見度不佳 台南送夕陽朦朧快閃

發稿時間：2017/12/31 18:33

最新更新：2017/12/31 18:53

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交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處31日在台南市北門區井仔腳鹽田區舉辦送夕陽活動，可惜因能見度不佳，今年最後一道夕陽就在朦朧中快閃消失。中央社記者楊思瑞攝　106年12月31日交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處31日在台南市北門區井仔腳鹽田區舉辦送夕陽活動，可惜因能見度不佳，今年最後一道夕陽就在朦朧中快閃消失。中央社記者楊思瑞攝　106年12月31日

（中央社記者楊思瑞台南31日電）交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處今天下午在台南市北門區井仔腳鹽田區舉辦送夕陽活動，因能見度不佳，最後一道夕陽在朦朧視線中快閃，比預定時間提早消失。

井仔腳鹽田的送夕陽活動是台南行之有年的「跨年三部曲」活動首部曲，天候好時可看見美麗的夕陽由海平面落下，搭配鹽田及海堤景觀，形成賞心悅目的畫面，每年都吸引不少遊客前來參加。今年適逢連假，人潮更多。

但今天的天候狀況不佳，原本日落時間預計在下午5時25分，但5時11分左右夕陽快閃後就消失在雲層中。有民眾大嘆「根本來不及拍照啊」，但也有遊客說「也很漂亮啊，有朦朧美的感覺」。

台南市代理市長李孟諺在活動致詞時表示，井仔腳原本是北門區的偏僻小村落，因為送夕陽活動，再配合觀光鹽田區的建設，已成為熱門景點。1061231

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