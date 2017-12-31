北市跨年晚會 晚上9時周邊23萬人次

北捷統計，截至31日晚上9時止，台北市政府周邊4個捷運站（市政府、國父紀念館、台北101/世貿站、象山站）運量23.3萬人次較去年同期21.2萬人次，增加2.1萬人次。中央社記者孫仲達攝 106年12月31日

（中央社記者游凱翔台北31日電）「2018台北最High新年城」今晚登場，台北捷運公司統計，截至晚上9時止，台北市政府周邊4站（市政府、國父紀念館、101/世貿、象山）運量23.3萬人次，比去年多2.1萬人次。



「2018台北最High新年城」晚上7時在市政府前登場，雖然今天空氣品質指標（AQI）等級一度達紅色警戒，但不少民眾仍戴起口罩擠爆府前廣場，準備迎接西元2018年。



根據北捷統計，截至晚上9時止，台北市政府周邊4個捷運站（市政府、國父紀念館、台北101/世貿站、象山站）運量23.3萬人次較去年同期21.2萬人次，增加2.1萬人次。



另外，北捷跨年總運量估約180.2萬人次、去年同期187萬人次，比去年減少6.8萬人次，目前營運一切正常。1061231