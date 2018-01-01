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關鍵字： 元旦日出國道路況謝金燕
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元旦升旗 陳菊允打造宜居安全城市

發稿時間：2018/01/01 10:03

最新更新：2018/01/01 10:03

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（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄1日電）107年元旦升旗，高雄市長陳菊允諾繼續打造宜居、安全城市，也許願祝福總統蔡英文推動的改革順利，兩岸有更多對話、交流及合作願景。

高雄市慶祝元旦升旗在文化中心廣場舉行，吸引數千民眾參與，市議會議長康裕成也帶領議員參加。

陳菊說，今年是市府團隊最後一次參加元旦升旗，允諾繼續打造高雄為宜居、安全的城市，推動市政建設，硬體和社會照顧持續進行，讓市民從出生到年老都感受到政府的照顧，市民以當高雄人為榮。

陳菊並許願祝福蔡總統領導的團隊進行改革順利，台灣社會和諧，內部有更多對話，希望兩岸有更多交流、善意和合作願景。

另外，前總統馬英九一早也由立委黃昭順、陳宜民陪同參加在世運主場館舉行的升旗健走，迎接新年。他許願：「風調雨順颱風少、國泰民安出口多、2018年從高雄出發。」

馬英九說，他曾在左營海軍服役，服役時，養成每天晨跑習慣，迄今沒有中斷，也一直把高雄當成第2故鄉。

黃昭順等人許願高雄空氣變好，也能「藍天再現」，換成中國國民黨執政。

在外島的澎湖，防衛部指揮部鎮疆部隊戰鼓隊，今早首度在元旦升旗典禮上亮相。鼓手在低溫冷颼中，僅著短袖襯衫，擎天一擊的演出，氣勢磅礡，開啟新年新氣象，成為全場的焦點。1070101

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