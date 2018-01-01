竹山紫南宮發錢母 逾5萬人排7公里

南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，1日首波發送，紫南宮管理委員會主委莊秋安（圖）說，今年錢母套裝版以扇形直立展示架，清晰呈現前後圖騰，狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母。中央社記者蕭博陽南投攝 107年1月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）迎接農曆狗年，南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，今天首波發送，吸引逾5萬人排隊7公里，人潮、車陣將寺廟周邊擠得水洩不通，現場充滿喜氣、熱鬧。



紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，今天首波發送，紫南宮管理委員會主委莊秋安發送錢母給排隊民眾，並道賀「新年快樂」，民眾領到錢母直呼「好開心」。



莊秋安表示，前300名民眾都能拿到一組金、銀套幣與銀色錢母，第301名到600名可拿到琉璃項鍊與銀色錢母，第601到2400名可拿到金、銀錢母各一枚，民眾上午9時前排入隊伍，都可拿到一枚銀色錢母。



莊秋安說，農曆狗年是戊戌年，狗是人類忠心、守護力強的好伙伴，今年紫南宮錢母套裝版以扇形直立展示架，清晰呈現前後圖騰，且狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母，祝福信眾新的一年又旺又富、狗年萬事平安。



紫南宮今年調整規則，民國106年12月30日清晨5時才開放排隊，前300名經抽籤決定順位，來自彰化縣的38歲曾姓男子抽到第一號。他說，感覺紫南宮土地公很靈驗，連續三年來排隊求錢母，前兩次排隊較後面，今年很開心幸運抽到第一號。1070101



