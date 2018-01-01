/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
>rss

竹山紫南宮發錢母 逾5萬人排7公里

發稿時間：2018/01/01 10:45

最新更新：2018/01/01 12:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，1日首波發送，紫南宮管理委員會主委莊秋安（圖）說，今年錢母套裝版以扇形直立展示架，清晰呈現前後圖騰，狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母。中央社記者蕭博陽南投攝　107年1月1日南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，1日首波發送，紫南宮管理委員會主委莊秋安（圖）說，今年錢母套裝版以扇形直立展示架，清晰呈現前後圖騰，狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母。中央社記者蕭博陽南投攝　107年1月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）迎接農曆狗年，南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，今天首波發送，吸引逾5萬人排隊7公里，人潮、車陣將寺廟周邊擠得水洩不通，現場充滿喜氣、熱鬧。

紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，今天首波發送，紫南宮管理委員會主委莊秋安發送錢母給排隊民眾，並道賀「新年快樂」，民眾領到錢母直呼「好開心」。

莊秋安表示，前300名民眾都能拿到一組金、銀套幣與銀色錢母，第301名到600名可拿到琉璃項鍊與銀色錢母，第601到2400名可拿到金、銀錢母各一枚，民眾上午9時前排入隊伍，都可拿到一枚銀色錢母。

莊秋安說，農曆狗年是戊戌年，狗是人類忠心、守護力強的好伙伴，今年紫南宮錢母套裝版以扇形直立展示架，清晰呈現前後圖騰，且狗站立具有守護家園、財富意義，因此取名「旺來富」錢母，祝福信眾新的一年又旺又富、狗年萬事平安。

紫南宮今年調整規則，民國106年12月30日清晨5時才開放排隊，前300名經抽籤決定順位，來自彰化縣的38歲曾姓男子抽到第一號。他說，感覺紫南宮土地公很靈驗，連續三年來排隊求錢母，前兩次排隊較後面，今年很開心幸運抽到第一號。1070101

南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，1日首波發送，吸引逾5萬人排隊7公里。圖為民眾排隊領錢母。中央社記者蕭博陽南投攝　107年1月1日南投縣竹山鎮紫南宮推出「旺來富」狗年錢母，1日首波發送，吸引逾5萬人排隊7公里。圖為民眾排隊領錢母。中央社記者蕭博陽南投攝　107年1月1日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP