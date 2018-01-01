/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
>rss

減塑政策上路 北市環保局稽查

發稿時間：2018/01/01 12:13

最新更新：2018/01/01 12:32

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
環保署擴大限塑政策正式上路，新增7類限塑管制對象不得免費提供購物用塑膠袋，同時推行兩袋合一，台北市環保局稽查人員（右）1日前往台北市延平南路商家查訪。中央社記者施宗暉攝　107年1月1日環保署擴大限塑政策正式上路，新增7類限塑管制對象不得免費提供購物用塑膠袋，同時推行兩袋合一，台北市環保局稽查人員（右）1日前往台北市延平南路商家查訪。中央社記者施宗暉攝　107年1月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）擴大限塑及台北市環保兩用袋政策正式上路，台北市環保局今天前往飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市等地稽查，落實源頭減塑。

環保局人員上午10時起陸續稽查飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市，了解限塑及環保兩用袋供應情況。環保局指出，目前共掌握限塑管制對象約1萬5000家，今天起進行全面稽查。

環保局表示，違者首次勸導，第二次之後仍違反者，會依廢棄物清理法第21條及第51條第3項規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

為配合減塑，環保局也推出環保兩用袋，兼具購物袋與垃圾袋功能，台北市量販店、超商、超市只能販售環保兩用袋，禁售各式購物用塑膠袋。環保兩用袋規格分別為3公升、6公升、14公升3種，售價為1元、2元、5元，厚度0.04毫米。

行政院環境保護署於民國106年8月15日修正限塑公告，新增7類管制對象，藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等7類通路，107年元旦起，不得免費提供購物用塑膠袋。1070101

擴大限塑及台北市環保兩用袋政策正式上路，台北市環保局人員1日天前往飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市等地稽查。（台北市環保局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月1日擴大限塑及台北市環保兩用袋政策正式上路，台北市環保局人員1日天前往飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市等地稽查。（台北市環保局提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月1日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP