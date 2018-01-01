減塑政策上路 北市環保局稽查

環保署擴大限塑政策正式上路，新增7類限塑管制對象不得免費提供購物用塑膠袋，同時推行兩袋合一，台北市環保局稽查人員（右）1日前往台北市延平南路商家查訪。中央社記者施宗暉攝 107年1月1日

（中央社記者梁珮綺台北1日電）擴大限塑及台北市環保兩用袋政策正式上路，台北市環保局今天前往飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市等地稽查，落實源頭減塑。



環保局人員上午10時起陸續稽查飲料店、醫療器材行、西點麵包店、超商、超市，了解限塑及環保兩用袋供應情況。環保局指出，目前共掌握限塑管制對象約1萬5000家，今天起進行全面稽查。



環保局表示，違者首次勸導，第二次之後仍違反者，會依廢棄物清理法第21條及第51條第3項規定，處以新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。



為配合減塑，環保局也推出環保兩用袋，兼具購物袋與垃圾袋功能，台北市量販店、超商、超市只能販售環保兩用袋，禁售各式購物用塑膠袋。環保兩用袋規格分別為3公升、6公升、14公升3種，售價為1元、2元、5元，厚度0.04毫米。



行政院環境保護署於民國106年8月15日修正限塑公告，新增7類管制對象，藥妝美妝店及藥局、醫療器材行、3C店家、書籍及文具零售業、洗衣店、飲料店及西點麵包店等7類通路，107年元旦起，不得免費提供購物用塑膠袋。1070101



