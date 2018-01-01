中市總預算卡關 林佳龍盼民主機制解決

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市政府107年總預算遭擱置，台中市議會民進黨團表示，多項社福預算恐停擺；國民黨團指出，沒有中斷問題。台中市長林佳龍說，盼民主機制解決，儘快召開臨時會審議。



台中市議會國、民兩黨團今天均召開記者會。民進黨團總召李天生表示，107年度市政總預算被擱置，多筆民生相關、弱勢關懷服務恐遭停擺，痛批國民黨團草菅人命，把弱勢生命當兒戲。



國民黨團與立委江啟臣、盧秀燕一起召開記者會。國民黨團書記長李中表示，中央每年均有特別統籌分配稅款補助地方政府執行弱勢家庭、獨居老人、身心障礙等事項，市府可依照106年預算科目動支經費，沒有中斷問題。



林佳龍受訪表示，議會有其民主程序，應透過民主機制解決，不該杯葛、阻擾會議進行而流會。



林佳龍說，今年許多社福因預算未通過受影響，期盼要有同理心，不要因個人己見，阻擾議事進行，他昨天已拜訪議長林士昌達成共識，請議會儘快召開會議，審查總預算。



台中市議會日前審議台中市政府107年度市政總預算案，因國、民兩黨議員對預算刪除項目無法達成共識，雙方爆發拉扯衝突，最後議長林士昌宣布散會，擇日開臨時會審議。1070101