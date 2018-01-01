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關鍵字： 李準元旦升旗日出國道路況
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柯文哲：與民進黨高層基層關係都不錯

發稿時間：2018/01/01 14:19

最新更新：2018/01/01 16:48

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（中央社記者梁珮綺台北1日電）台北市長柯文哲與民進黨關係備受關注，他也多次說過與「民進黨高層」關係良好。柯文哲今天說，不管是與民進黨的高層或基層，關係都不錯。

柯文哲今天清晨出席總統府元旦升旗典禮，與總統蔡英文、副總統陳建仁在上午6時20分共同步出總統府，抵達典禮會場。

隨後，柯文哲赴花博公園圓山廣場出席2018元旦健走活動，會後受訪時表示，跟綠營的朋友不管高層、基層都不錯。

對於台灣民意基金會昨天發布最新民調，指其人氣熱度以59.53度超越蔡總統的46.94度和行政院長賴清德的54.24度。柯文哲表示，民調每天看看就好，要改進的地方還是要再努力。

另外，環保署資料顯示，跨年晚會放煙火造成的排碳量不高，多以交通運輸、民眾製造垃圾為主。媒體詢問會不會停辦跨年活動來因應空污，柯文哲說，呼吸是每一分每一秒的事，空污問題要整體規劃。他舉跨年晚會煙火為例，「一年有365天，煙火只有300秒」。1070101

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