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獎勵無障礙住宅 高市申請零核准

發稿時間：2018/01/01 14:40

最新更新：2018/01/01 14:40

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（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市已達高齡社會，市府鼓勵符合改造為無障礙住宅的建築可申請補助含公寓設置昇降設備。但工務局建管處長蘇俊傑今天表示，受限環境條件，至今零核准，讓獎勵美意無法發揮。

鼓勵建築改造為無障礙住宅，市府提供符合資格的公寓大廈，每棟最多新台幣100萬元設置昇降電梯，以利長輩或是身障者使用。但這項政策自去年元月施行以來，只有一件申請，蘇俊傑說，可惜申請者仍未符條件，尚待計畫修正或補件。

高雄市65歲以上老年人口比率已逾14%，達到「高齡社會」標準，為提供及改善長輩或是身障者居住環境，市府去年公告「無障礙住宅基準及獎勵辦法」，提供已領有使用執照的住宅建築，申請政府補助改善共用空間的無障礙設施。

共用無障礙設施改造補助以總工程費45%為上限，6層以上住宅公寓大廈，補助含室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備的改善費用，補助最高10萬元；5層以下公寓可申請補助設置昇降設備，最高金額100萬元。

蘇俊傑指出，市府編列年度專款鼓勵也獎勵符合條件的建築改造成無障礙住宅，可惜未具成效。

他分析申設昇降梯資格不符者，多因樓層需打除騰空設置空間，如是外掛式昇降梯則因進出通道的問題難以克服，致市府補助專款無法發揮功能。蘇俊傑說，市府願意協助住戶克服申設問題，並通盤檢討讓有需要無障礙設施住戶可以得到更便利的生活環境。1070101

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