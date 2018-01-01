屏東鴨場確診H5N2 撲殺肉鴨5510隻

（中央社屏東1日電）屏東縣主動監測檢驗養鴨場，檢出枋寮鄉一處肉鴨場確診H5N2亞型高病原性禽流感案例，已依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5510隻肉鴨。



屏東縣政府發布新聞稿指出，動物防疫所執行強化禽流感預警監測措施第1階段養鴨場採樣工作，1日在枋寮鄉肉鴨場的檢體中，確診H5N2亞型高病原性禽流感。動物防疫所隨即依標準作業程序啟動防疫機制，撲殺5510隻肉鴨。



防疫人員並督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動肉鴨場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動。



動物防疫所長李永文表示，鴨科動物為禽流感重要保毒動物之一，感染時無明顯臨床症狀，僅可能發生攝食量、飲水量或產蛋率下降等現象。因此畜主應每天自主觀察場內禽隻健康情形，遇有可疑現象或死亡率異常增加情形時，應主動通報動物防疫機關協助檢診，釐清可能原因，以減輕損失及降低防疫風險。



縣府將加強禽流感監測採樣工作，並呼籲業者配合防疫機關採檢措施，早期發現疑似案例，即時處置，遏止疫情蔓延。



依縣府資料，鹽埔鄉1處土雞場在去年12月26日主動通報防疫單位現場家禽有異狀，經採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，在12月29日經確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，撲殺4849隻約8週齡的黃金土雞。1070101