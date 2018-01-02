曾做到過勞 綠能工程師轉行種花

許建閎表示，畢業後在太陽能光電公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，因此轉而務農，嘗試種植盆栽，沒想到在展售會賣出成績。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）30歲的許建閎大學畢業後，被網羅到太陽能光電公司上班，並派到上海公司開發專案，曾長達半年無法休假，年紀輕輕身體健康出問題；他轉而務農，從種植花卉裡找到新天地。



許建閎是成功大學系統與船舶機電工程學系畢業的高材生。他表示，畢業後在太陽能光電公司上班，負責數萬坪屋頂太陽能光電建置，還被派到上海負責專案開發，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，工作時間長，曾有半年時間無法休假。



一家從爺爺到父親世代在屏東新園鄉務農，父母種植花卉、水稻和紅豆，他向家人提出返鄉務農想法，豈料家人一致反對，長輩認為好不容易栽培大學畢業，而且到大公司上班，有不錯薪水，要務農國中畢業就好了，何必大學畢業。



但許建閎秉持「只要做出成績，父母就會答應」想法，先到農業大學上課，增加務農信心，半年前正式轉行當農夫。在朋友建議下，他說服父母改種百合竹及電信蘭，理由是這兩種作物相對較省工，種下去只要管理得宜，適當肥培及水份都能長期收穫，還有穩定收入。



許建閎表示，長輩觀念是傳統的務農方式；他的看法則認為「要做就要擴大種」。所以除了不斷的到農試所及農業大學上課外，也結交相關領域朋友，深入研究病蟲害防治、土壤學、農藥資材及自製液肥、酵素等，讓自己成為一個真正的專業農夫。



最近，許建閎開始嘗試種些小盆栽，小型的左手香與真柏，並與種多肉植物的朋友一起到展售會擺攤，幾乎銷售一空的成績，讓許建閎嘗試到不同以往農產品走批發市場的方式，他說，直接面對消費者，可以避免中間的利潤被賺走。



許建閎不認為從農是把原來大學所學浪費，他說，在光電公司時，不少人蓋太陽能光電，底下種農作，他也在思考在太陽能板下種花卉，上下都可以賺錢，只是到目前為止，還沒有人光電板下種花卉，他正在研究克服的技術；另外，也在研究如何機械化採收，來彌補農村缺工問題。



高材生轉行務農，要背負一些盛名的壓力，許建閎說，不斷努力就能看到年輕人返鄉務農的實力，將來會令人刮目相看。1070102



