/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天

中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

>rss

曾做到過勞 綠能工程師轉行種花

發稿時間：2018/01/02 15:42

最新更新：2018/01/02 16:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
許建閎表示，畢業後在太陽能光電公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，因此轉而務農，嘗試種植盆栽，沒想到在展售會賣出成績。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月2日許建閎表示，畢業後在太陽能光電公司上班，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，因此轉而務農，嘗試種植盆栽，沒想到在展售會賣出成績。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）30歲的許建閎大學畢業後，被網羅到太陽能光電公司上班，並派到上海公司開發專案，曾長達半年無法休假，年紀輕輕身體健康出問題；他轉而務農，從種植花卉裡找到新天地。

許建閎是成功大學系統與船舶機電工程學系畢業的高材生。他表示，畢業後在太陽能光電公司上班，負責數萬坪屋頂太陽能光電建置，還被派到上海負責專案開發，但長期工作下來，緊張及壓力造成身體不適，工作時間長，曾有半年時間無法休假。

一家從爺爺到父親世代在屏東新園鄉務農，父母種植花卉、水稻和紅豆，他向家人提出返鄉務農想法，豈料家人一致反對，長輩認為好不容易栽培大學畢業，而且到大公司上班，有不錯薪水，要務農國中畢業就好了，何必大學畢業。

但許建閎秉持「只要做出成績，父母就會答應」想法，先到農業大學上課，增加務農信心，半年前正式轉行當農夫。在朋友建議下，他說服父母改種百合竹及電信蘭，理由是這兩種作物相對較省工，種下去只要管理得宜，適當肥培及水份都能長期收穫，還有穩定收入。

許建閎表示，長輩觀念是傳統的務農方式；他的看法則認為「要做就要擴大種」。所以除了不斷的到農試所及農業大學上課外，也結交相關領域朋友，深入研究病蟲害防治、土壤學、農藥資材及自製液肥、酵素等，讓自己成為一個真正的專業農夫。

最近，許建閎開始嘗試種些小盆栽，小型的左手香與真柏，並與種多肉植物的朋友一起到展售會擺攤，幾乎銷售一空的成績，讓許建閎嘗試到不同以往農產品走批發市場的方式，他說，直接面對消費者，可以避免中間的利潤被賺走。

許建閎不認為從農是把原來大學所學浪費，他說，在光電公司時，不少人蓋太陽能光電，底下種農作，他也在思考在太陽能板下種花卉，上下都可以賺錢，只是到目前為止，還沒有人光電板下種花卉，他正在研究克服的技術；另外，也在研究如何機械化採收，來彌補農村缺工問題。

高材生轉行務農，要背負一些盛名的壓力，許建閎說，不斷努力就能看到年輕人返鄉務農的實力，將來會令人刮目相看。1070102

30歲的許建閎大學畢業後，到太陽能光電公司上班，曾長達半年無法休假，年紀輕輕身體健康出問題，因此轉而務農，在種植花卉裡找到新天地。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月2日30歲的許建閎大學畢業後，到太陽能光電公司上班，曾長達半年無法休假，年紀輕輕身體健康出問題，因此轉而務農，在種植花卉裡找到新天地。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP