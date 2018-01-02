金牌國手偏鄉指導 盼翻轉孩童人生

國立台灣師範大學研究生吳浚鋒（前中），目前是游泳兩項全國紀錄保持人，2日受邀至嘉義縣文昌國小分享運動歷程，希望啟發學童游泳興趣，朝著夢想前進。中央社記者黃國芳攝 107年1月2日

（中央社記者黃國芳嘉義縣2日電）國立台灣師範大學研究生吳浚鋒，目前是游泳50公尺蛙式及自由式全國紀錄保持人，今天受邀至嘉義縣文昌國小分享運動歷程，希望啟發學童游泳興趣，建立自信，朝著夢想前進。



新港文教基金會董事長陳錦煌向中央社記者表示，文昌國小是縣內4所有附設游泳池的國小之一，成立20年，培育很多小健將，基金會今天安排有水道速男之稱的吳浚鋒到校分享成為金牌國手心路歷程。



吳浚鋒指出，中小學的游泳成績不是很突出，學習斷斷續續，高中3年完全脫離，直到大學一年級才開始接受正規游泳訓練，成績不斷向上提升，建立自信，並設定目標，從乙組選手一舉成為2項全國紀錄保持人。



吳浚鋒表示，設定目標，就不用害怕失敗，每一次練習、比賽的累積，都是進步的機會，要永不放棄面對；自己已取得今年亞運的參賽權，目前所設定的終極目標是取得2020年東京奧運的參賽資格。



吳浚鋒說，小朋友學習游泳，最重要的是啟發興趣，灌輸正確的運動觀念，建立自信心，未來游泳的成績，才會不斷地精進。



陳錦煌指出，吳浚鋒除了分享運動生涯歷程外，也在現場傳授學童游泳技巧動作；另外，基金會也邀請鐵人三項金牌國手費聿凡到新港安和國小經驗分享，盼讓更多孩童能朝著夢想前進。



陳錦煌說，兩位金牌國手分享經驗，學童熱烈回應，希望藉由這次校園講座，讓偏鄉孩童透過運動學習，找到自我肯定與成就感，未來有機會翻轉自己的人生。1070102