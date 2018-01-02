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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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卓蘭石虎彩繪巴士上路 便利通勤就學族

發稿時間：2018/01/02 17:36

最新更新：2018/01/02 18:29

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苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」2日剪綵通車，首創以保育動物石虎彩繪車身格外吸睛，傳遞石虎保育觀念。中央社記者管瑞平攝　107年1月2日苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」2日剪綵通車，首創以保育動物石虎彩繪車身格外吸睛，傳遞石虎保育觀念。中央社記者管瑞平攝　107年1月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」，首創以保育動物石虎彩繪車身，盼藉由社區巴士便利鎮上年長者及通勤族，同時傳遞石虎保育觀念。

「卓小虎社區巴士」今天在卓蘭鎮公所前，由卓蘭鎮長詹坤金、交通部公路總局新竹區監理所所長林翠蓉、苗栗縣政府工務處道路管理科科長林釗群、苗栗縣議員陳春暖、卓蘭鎮民代表會主席詹愛純等人剪綵通車，明天將正式上路。

詹坤金表示，卓蘭鎮是務農為主的客家庄，為便利年長者、學生族群往來鎮上或到台中地區洽公、就醫、購物、轉乘等，由新竹區監理所協助爭取交通部公路總局推動需求反應式公共運輸（DRTS）經費補助，並自籌新台幣212萬餘元開辦社區巴士，服務鄉親行的需求。

他說，「卓小虎社區巴士」是全國首輛以石虎彩繪車身的社區巴士，盼藉由「卓小虎」趴趴走，讓大家看見石虎想到卓蘭，行銷在地觀光、傳遞石虎保育觀念。

林翠蓉指出，卓蘭位處苗栗縣偏遠轄區，社區巴士共規劃3條路線，「內灣線」會經過卓蘭的水果重點區，「壢西坪線」有在地著名的景觀及觀光休閒農場，「泰安車站線」則經140線到豐原的泰安車站，大幅降低通學、就醫轉乘時間。

卓蘭鎮公所表示，卓小虎社區巴士3日正式上路，全程55.55公里，前3個月提供免費搭乘，之後卓蘭鎮民搭乘每次收費新台幣10元，非鎮民每次15元計費。1070102

苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」2日剪綵通車，首創以保育動物石虎彩繪車身，希望藉由社區巴士便利鎮上年長者及通勤族，同時傳遞石虎保育觀念。中央社記者管瑞平攝　107年1月2日苗栗縣卓蘭鎮公所開辦「卓小虎社區巴士」2日剪綵通車，首創以保育動物石虎彩繪車身，希望藉由社區巴士便利鎮上年長者及通勤族，同時傳遞石虎保育觀念。中央社記者管瑞平攝　107年1月2日
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