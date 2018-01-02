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中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

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捕蜂捉蛇移撥爭議 新北爭動保員危險加給

發稿時間：2018/01/02 17:48

最新更新：2018/01/02 17:48

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（中央社記者王鴻國新北2日電）捕蜂捉蛇業務今年起移撥農政單位，就有動保員臉書嘆月薪新台幣2萬多就叫他拿命賭。新北市動保處新聞稿回應，捕蜂捉蛇風險性高，將強力向中央積極爭取動保員危險加給。

余姓動保員在臉書貼文稱他的專業是保護貓狗，「到底關捕蜂抓蛇屁事，給我兩萬多塊就叫我拿命去賭，當我們白癡嗎?」「消防隊的危險加給我沒有，消防隊的千萬撫卹我沒有(勞保死亡給付180萬)，消防隊的2000人力我沒有(新北有2000多位消防員)，對蛇與蜂的專業我們都沒有，那你不是叫我去送死嗎？.....」

動保處新聞稿指出，捕蜂捉蛇業務移撥至農政單位是配合中央政策執行，不管是消防局或農業局或捕蜂達人執行，都有危險性，唯有經由不斷實務專業訓練，進而熟悉才是處理方式。

動保處表示，新北市一年有5000多件動物救援案量加上捕蜂捉蛇1萬1000多件，整年案件量有1萬6000多件，平均一天44件。

目前白日班以8個動物之家為駐點46人，小夜4個駐點共10人。大夜2個駐點共5人。平均一組2人每班8小時處理3、4案件量。平均白日班可處理28案件量、小夜10案件量、大夜6案件量。

動保處將加強教育訓練累積專業處理能力，比照消防局依照專家、達人建議採購配備，以保障同仁安全。為讓同仁作業安全，在確認同仁具備專業能力之前，捕蜂業務全數委由民間達人處理。採師徒制教授，一切以同仁安全為優先考量。

動保處強調，動物救援即具備危險性，已多次向中央爭取危險加給，此次配合中央政府移撥捕蜂捉蛇業務的風險性更高，動保處將再次強力向中央積極爭取動保員危險加給。1070102

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