北市低收租屋補貼 即日起受理申請

（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市都發局今天表示，107年度「低收入戶承租住宅租金補貼」即日起受理申請，凡符合申請資格者每月最高可獲得新台幣1500元的租屋補助，提醒有需求者可把握申請時間。



台北市都市發展局今天發布新聞稿表示，為協助弱勢市民在台北市可租到適合住宅居住，針對北市列冊的低收入戶辦理承租住宅租金補貼，今年度的開放受理申請時間自1月2日起至12月31日止。



申請資格部分，都發局說，申請人除具備台北市列冊的低收入戶身分外，也需為租賃房屋的承租人；另外申請人及家庭成員均無自有住宅，且未領有政府發給的其他租金補貼。



同時，申請人所租的房屋需作為住宅使用，且不得位於工業區或是違法出租。



都發局提醒，有租屋補助需求的低收入戶市民可把握申請時間，經審查符合資格者，將追溯至申請月份起按月發給補貼，最長可核撥至當年度年底為止。



另為落實居住正義以協助市民安居，台北市政府也陸續推出社會住宅包租代管計畫、民間住宅租金分級補貼和公共住宅租金分級補貼等政策工具，提供多元、彈性且全方位的住宅政策服務市民。



都發局表示，為整合北市府多元住宅政策的服務資源，今年元旦起推出全新改版的「居住服務網站」上線，內容整合社會住宅包（代）租代管服務網、公宅招租網與租金補貼網等3大網站，透過一站式服務，讓市民可更便利查詢居住服務的相關資源與申請方式。1070102