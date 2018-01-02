澎湖後寮師生書法展 篆隸草行楷樣樣通

澎湖後寮國小2日起在馬公航空站展出師生書法展，60件作品中，涵蓋篆、隸、草、行、楷等各書體，展現出學子在書法藝術教學上的成果。中央社 107年1月2日

（中央社澎湖縣2日電）澎湖後寮國小今起在馬公航空站展出師生書法展，展出的60件作品中，涵蓋有篆、隸、草、行、楷等各書體，展現學子在書法藝術教學上的成果。



澎湖白沙鄉後寮國小校長陳生步與主任鄭振聰等人本身就是澎湖在地的青年書法家，因此書法教育更是學校的一大特色，除了定期參展外，更獲得教育部「藝術教育貢獻獎」殊榮。



後寮國小師生書法展今天由全校30多位2至6年級的學生和老師，在馬公航空站展出60件書法作品。展出的書法作品中，將古典詩詞、名言佳句，透過篆、隸、草、行、楷等各書體一一呈現，並聯手合寫「外婆的澎湖灣」的歌詞，筆勁功力令人讚賞。



澎湖縣長陳光復在教育處長葉子超與航站主任邱永昇陪同下參觀，盛讚學校在藝文與體育等領域的傑出表現，期許持續傳承書法教育，讓澎湖書法藝術更加蓬勃發展，人人書寫一手好字。後寮國小師生書法展在馬公航空站展出，將展至2月28日止。1070102



