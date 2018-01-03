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小王子的冒險旅程 畢業公演贈票社福團體

發稿時間：2018/01/03 16:38

最新更新：2018/01/03 16:38

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（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）環球科大幼保系「小王子的冒險旅程」公演，小木偶、醜小鴨、美人魚等經典童話故事，將在斗六、嘉義和彰化等地上演，今天校內首演，接下來4場演出並邀社福團體親子同行。

環球科技大學幼保系四年級畢業公演「小王子的冒險旅程」，今年不同往年，邀雲林家扶親子參與，系主任張美鈴今天率8名學生，為學校附設幼兒園首演，並邀請雲林家扶中心親子觀賞。

張美鈴說，環球科大幼保系四年級畢業公演「小王子的冒險旅程」，完全由學生創作編劇，以小王子為主軸，融入小木偶、醜小鴨、美人魚等經典故事。

從小王子解救被綁架的小木偶，又遇到驕傲的醜小鴨，最後協助美人魚揭發事實；張美鈴指出，故事創新，讓觀賞的幼兒園小朋友及家扶親子身歷其境，驚呼連連。

幼保系公演總召陳麗萍說，畢業班49名同學通力合作，編寫劇本、角色確認、縫製服裝、道具製作、布景繪製、海報設計、宣傳行銷等全部親手來。

環球科大幼保系兒童戲劇畢業公演，已成為幼保系最具特色的傳統，張美鈴指出，將於5日晚間在嘉義民雄表演藝術中心、6日下午及晚間在雲林縣政府文化處表演廳、7日下午在彰化員林演藝廳，共演出4場。

張美鈴表示，公演將贈票給雲林家扶中心、信義育幼院、斗南社會關懷協會、彰化及嘉義伊甸基金會、彰化愛加倍社區服務協會等，邀請社福團體親子參與冒險旅程。1070103

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