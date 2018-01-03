小爪水獺練游泳 萌樣想讓人抱緊處理[影]

台北市立動物園的三胞胎小爪水獺寶寶，目前已3個月大，模樣十分可愛，最大進步就是不怕下水，但保育員觀察，潛水、抓魚技巧待加強。（台北市立動物園提供）中央社記者游凱翔傳真 107年1月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）由台北市立動物園小爪水獺Nina、Hugo夫妻去年10月生下的三胞胎寶寶，目前已3個月大，最大進步就是不怕下水，但保育員觀察，潛水、抓魚技巧待加強，萌樣讓人想「抱緊處理」。



動物園今天發布新聞稿，發言人曹先紹說，小爪水獺家族間感情相當緊密，一大群孩子總喜歡緊跟在媽媽Nina的背後「團進團出」，而三胞胎寶寶目前已3個月大，為了學習游泳技能，不只爸媽貼身指導，哥哥、姊姊也在旁瞻前顧後，只要稍微一害怕，就有大人衝上前安撫。



曹先紹說，三胞胎開始進行游泳訓練的前兩天，總會在大池斜坡處徘徊，猶豫該不該下水，但到了第三次練習時，三胞胎在大家簇擁下緩緩下水，沒想到一到水中，游泳的天賦立刻被激發，沒多久就自在游來游去。



保育員近距離觀察，目前三胞胎泳技越來越熟練，但仍不太會潛水，所以無法自己捕捉在大水池中的魚，因此媽媽Nina抓到魚後會將魚咬在嘴裡，並用喉嚨發出「呼嚕呼嚕」低沉的鳴叫聲呼喚寶寶來吃，是一名非常有耐心、疼愛小孩的偉大母親。



保育員也說，估計再過2星期的練習，三胞胎就能跟著媽媽一起到戶外活動場與大家見面。1070103



