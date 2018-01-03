/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 日圓元大銀行王炳忠五月天
>rss

小爪水獺練游泳 萌樣想讓人抱緊處理[影]

發稿時間：2018/01/03 16:44

最新更新：2018/01/03 16:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市立動物園的三胞胎小爪水獺寶寶，目前已3個月大，模樣十分可愛，最大進步就是不怕下水，但保育員觀察，潛水、抓魚技巧待加強。（台北市立動物園提供）中央社記者游凱翔傳真　107年1月3日台北市立動物園的三胞胎小爪水獺寶寶，目前已3個月大，模樣十分可愛，最大進步就是不怕下水，但保育員觀察，潛水、抓魚技巧待加強。（台北市立動物園提供）中央社記者游凱翔傳真　107年1月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）由台北市立動物園小爪水獺Nina、Hugo夫妻去年10月生下的三胞胎寶寶，目前已3個月大，最大進步就是不怕下水，但保育員觀察，潛水、抓魚技巧待加強，萌樣讓人想「抱緊處理」。

動物園今天發布新聞稿，發言人曹先紹說，小爪水獺家族間感情相當緊密，一大群孩子總喜歡緊跟在媽媽Nina的背後「團進團出」，而三胞胎寶寶目前已3個月大，為了學習游泳技能，不只爸媽貼身指導，哥哥、姊姊也在旁瞻前顧後，只要稍微一害怕，就有大人衝上前安撫。

曹先紹說，三胞胎開始進行游泳訓練的前兩天，總會在大池斜坡處徘徊，猶豫該不該下水，但到了第三次練習時，三胞胎在大家簇擁下緩緩下水，沒想到一到水中，游泳的天賦立刻被激發，沒多久就自在游來游去。

保育員近距離觀察，目前三胞胎泳技越來越熟練，但仍不太會潛水，所以無法自己捕捉在大水池中的魚，因此媽媽Nina抓到魚後會將魚咬在嘴裡，並用喉嚨發出「呼嚕呼嚕」低沉的鳴叫聲呼喚寶寶來吃，是一名非常有耐心、疼愛小孩的偉大母親。

保育員也說，估計再過2星期的練習，三胞胎就能跟著媽媽一起到戶外活動場與大家見面。1070103

影片來源：臺北市立動物園 YouTube頻道
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP