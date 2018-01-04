燃燒18個小時 枋寮垃圾掩埋場火警撲滅

屏東縣枋寮垃圾掩埋場3日中午12時許起火燃燒，4日早上6時許撲滅，消防人員灑水降溫，避免復燃。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣枋寮垃圾掩埋場昨天中午12時許起火燃燒，經消防人員徹夜灌救，今天上午6時許撲滅，環保局長魯臺營表示，所燃燒的是掩埋場挖出來的垃圾，不是民眾所傳的有害廢棄物。



枋寮垃圾掩埋場平常收焚化爐不能燃燒的垃圾，如污泥及公共建築廢棄物，魯臺營說，環保局正在進行掩埋場的活化工程，將早期掩埋的生活廢棄物挖出來，運往焚化爐燃燒，但因碰到焚化爐大修，所以暫時堆置，昨天起火燃燒的是這些活化的垃圾。



昨天燃燒時，濃煙密佈，煙的顏色有黑、黃及白色，枋寮民眾擔心燃燒的垃圾存在有害廢棄物，魯臺營澄清沒有有害廢棄物，並表示，將調查垃圾是自燃或是有人縱火。



環保局空氣污染防制科長陳宏仁表示，屏東的空氣品質受到這場火警影響的高峰在昨天晚上8時許，空氣品質指標從對敏感族群不健康的橘色轉為對所有族群不健康的紅色，但今天早上火勢撲滅後，空品指標已轉為橘色。1070104



