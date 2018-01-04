離家十載遭宣告死亡 桃園警助男子復生

58歲陳姓男子（左）在民國97年時已由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告，員警發現後立即協調戶政機關為陳男「復生」，找回他原有身分。（桃園市政府平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市平鎮警分局員警今天凌晨巡邏時，發現陳男落寞走在街頭，員警上前關心詢問，經查電腦資料顯示「陳男10年就宣告死亡」，經協調戶政機關為陳男「復生」，找回原有身分。



桃園市政府平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶受訪表示，員警在今天凌晨1時左右執行巡邏勤務時，發現一名男子獨自在路旁無助徘徊，員警隨即停車上前關心，隨後透過電腦系統赫然發現，眼前58歲的陳男，在民國97年時已經由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告。



姚金寶表示，警方為求慎重，除聯繫戶籍所在地里長至派出所，並與陳男兄長確認無誤後，確認就是失蹤已久的陳男本人，警方即代為行文至戶籍單位，並告訴陳男前往戶政事務所辦理相關手續。



姚金寶指出，陳男告訴警方，因為與家人不和，在91年一次爭吵後憤而負氣離家，10多年來沒有和親人往來，也不知自己被宣告死亡，離家期間都在新竹至台北等地流浪，沒有固定的居所，肚子餓了就向人乞討，生活過得很辛苦。



姚金寶表示，在警方協助陳男重新回復原有的身分後，還是不願意回家的陳男，可以外出找工作、租屋，並享有健保等褔利，不必再過著流浪的生活。1070104



