/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩日圓五月天王炳忠
>rss

離家十載遭宣告死亡 桃園警助男子復生

發稿時間：2018/01/04 12:00

最新更新：2018/01/04 12:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
58歲陳姓男子（左）在民國97年時已由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告，員警發現後立即協調戶政機關為陳男「復生」，找回他原有身分。（桃園市政府平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月4日58歲陳姓男子（左）在民國97年時已由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告，員警發現後立即協調戶政機關為陳男「復生」，找回他原有身分。（桃園市政府平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市平鎮警分局員警今天凌晨巡邏時，發現陳男落寞走在街頭，員警上前關心詢問，經查電腦資料顯示「陳男10年就宣告死亡」，經協調戶政機關為陳男「復生」，找回原有身分。

桃園市政府平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶受訪表示，員警在今天凌晨1時左右執行巡邏勤務時，發現一名男子獨自在路旁無助徘徊，員警隨即停車上前關心，隨後透過電腦系統赫然發現，眼前58歲的陳男，在民國97年時已經由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告。

姚金寶表示，警方為求慎重，除聯繫戶籍所在地里長至派出所，並與陳男兄長確認無誤後，確認就是失蹤已久的陳男本人，警方即代為行文至戶籍單位，並告訴陳男前往戶政事務所辦理相關手續。

姚金寶指出，陳男告訴警方，因為與家人不和，在91年一次爭吵後憤而負氣離家，10多年來沒有和親人往來，也不知自己被宣告死亡，離家期間都在新竹至台北等地流浪，沒有固定的居所，肚子餓了就向人乞討，生活過得很辛苦。

姚金寶表示，在警方協助陳男重新回復原有的身分後，還是不願意回家的陳男，可以外出找工作、租屋，並享有健保等褔利，不必再過著流浪的生活。1070104

58歲陳姓男子（前左）在民國97年時已由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告，在警方協助下恢復原有身分，可外出找工作、租屋，並享有健保等褔利，不必再過著流浪生活。（桃園市政府平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月4日58歲陳姓男子（前左）在民國97年時已由哥哥向桃園地方法院申請死亡宣告，在警方協助下恢復原有身分，可外出找工作、租屋，並享有健保等褔利，不必再過著流浪生活。（桃園市政府平鎮警分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP