北市4鄰里公園共融式遊具啟用

台北市多座鄰里公園共融式遊具4日正式啟用，台北市長柯文哲（左）出席啟用典禮，並與小朋友開心「試玩」。中央社記者梁珮綺攝 107年1月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）繼榮星、中研、碧湖公園啟用大型共融式遊戲場後，台北市鄰里公園如樹德、朝陽、景化、中安公園等也陳設共融式遊具，台北市長柯文哲今天宣布正式啟用。



柯文哲上午出席4座共融式遊戲場啟用記者會，致詞時表示，過去公園內的遊具簡單來說是「塑膠罐頭」，每座公園看起來都一樣。



而鄰里公園共融式遊具與罐頭遊具不同之處，在於擁有在地文化、民眾需要、美學思維等特色，柯文哲說，每座公園按照地區特色思考、設計，且會開很多工作坊、座談會，以了解民眾需求，並考慮美學。



這次鄰里公園的共融式遊具導入設計理念，由文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，對此，柯文哲笑說，設計要花錢，但參與者都是台灣本土設計團隊，材料也是Made in Taiwan，希望藉此展現台灣的設計能量。



他會後受訪說，目標讓台北市不要都是塑膠罐頭遊具，並利用公家預算，拉動台灣的設計產業，有雙重目的。



除了今天宣布啟用的4座公園，永盛公園共融式遊戲場預計本月底完工、建成公園完成規劃設計，預計今年完工。配合共融式遊戲場啟用，文化局從本月下旬至兒童節期間，會陸續在各公園舉辦一系列藝術設計活動，首場為1月20日在中安公園推出的「音樂森林創作音樂會」。1070104