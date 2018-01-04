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傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

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受輔導就業自立 街友：心裡相當踏實

發稿時間：2018/01/04 16:08

最新更新：2018/01/04 17:39

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高雄市現有列冊關懷街友435名，社會局除提供生活必要協助，也輔導就業自立，已有多個成功案例。圖為接受輔導後成功就業街友等多人合影。（檔案照片）中央社記者陳朝福攝　107年1月4日高雄市現有列冊關懷街友435名，社會局除提供生活必要協助，也輔導就業自立，已有多個成功案例。圖為接受輔導後成功就業街友等多人合影。（檔案照片）中央社記者陳朝福攝　107年1月4日

（中央社記者陳朝福高雄4日電）高雄市現有列冊關懷街友435名，社會局除提供生活必要協助，也輔導就業自立，「阿忠」就是成功案例之一，浪子回頭將第一個月薪水拿回家時，心裡相當踏實，家人也願意接受他。

報載高雄市街友人數一年內從793人增為1292人。高雄市社會局承辦人員今天表示，數據計算方式為受理各單位或民眾通報的「人次」，並非「人數」，實際上為同一案件重複通報。目前高雄市列冊關懷街友435名。

為照顧街友能維持基本生活需求，高雄市社會局於三民區及鳳山區設置兩處街友服務中心，由專業社工人員提供安置輔導及生活照顧。對於不願接受安置個案，除提供基本生活需求，也於街友常聚集地點提供沐浴、物資、就業媒合及家庭重建等服務，希望讓街友可重返家庭及社會。

曾長期酗酒與家人發生衝突被趕出門，「阿忠」流浪一陣子後自行求助三民街友服務中心，並在街友中心期間積極尋找工作，目前在醫院擔任清潔工。

「阿忠」表示，先前心情不好時常藉酒澆愁，不僅害了自己也傷害最愛他的家人，現在好不容易有工作，知道喝酒會影響工作，下定決心不再碰酒。

為感念家人包容，「阿忠」除了戒除喝酒習慣，也將第一個月薪水拿回家，家人看到他的改變後也願意接受他。他說，浪子回頭後的每天生活都非常充實。

高雄市社會局將持續辦理輔導街友就業自立方案，輔導街友就業自立和融入社區，重返社區自立生活，協助街友人生逆轉勝。每月輔導街友成功就業約6、7人。1070104

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