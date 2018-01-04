減緩空污 中市府查獲並處罰違規污染源

台灣西半部地區4日天空氣品質不佳，台中市環保局除要求中火等大型污染源降載，也派員加強稽查各固定污染源。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台灣西半部地區今天空氣品質不佳，台中市環保局表示，除要求中火等大型污染源降載，並加強稽查各固定污染源，查獲建築工地、煤炭堆置場及化學公司等不符規定。



環保局表示，今天台灣西半部地區空氣品質都不良，市府除通知台中火力發電廠啟動降載減排，也通知各大企業自主減排，包括台灣菸酒台中酒廠等12家。



在稽查各大污染源方面，環保局表示，查獲煤炭廠內煤炭堆置區未採行有效空污防制措施，且道路及出入口有明顯色差，已涉違反空污法，現場直接告發，將處10萬元罰鍰，並命限期改善；另外，大肚區一家化學公司的草酸製造程序未依規取得空污操作許可逕行操作，已依違反空污法告發處分，並要求停工。



在重大營建工程稽查方面，環保局指出，4處工地的清潔車輛未依規定進出，使出入口及周邊道路有污染情事，都予以告發處分。



環保局長白智榮表示，空污季期間，業者對各製程操作或設備維護應更加謹慎小心，減少突發狀況，造成空氣品質額外負荷，環保局會加強執法密度，提醒業者不要以身試法。1070104