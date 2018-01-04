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傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

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台東利嘉溪伏流取水 部落擔心影響生態

發稿時間：2018/01/04 17:18

最新更新：2018/01/04 17:18

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）自來水公司計畫在台東利嘉溪上游汲取溪下伏流水。下游魯凱族達魯瑪克部落擔心影響溪流生態。自來水公司董事長郭俊銘允諾會尊重地方意見。

供應台東地區用水系統的利嘉淨水場，取用利嘉溪地面水，但汛期間濁度升高，超出淨水場處理極限，必須減量出水或停場清理，影響台東地區民生用水。

台灣自來水公司計畫在利嘉溪上游河床埋設地下管線，汲取河床下經砂礫初步過濾後低濁度的伏流水，完工後可穩定利嘉淨水場處理效能，維持台東地區供水穩定。

不過下游達魯瑪克部落魯凱族人擔心破壞利嘉溪生態，日前向立法委員劉櫂豪陳情。

劉櫂豪今天表示，昨天他邀請自來水公司董事長郭俊銘、卑南鄉長許文獻、東興村長杜松次、達魯瑪克部落會議主席胡進德等人前往利嘉溪勘查，要求台水重視部落意見與部落溝通取得共識。

劉櫂豪表示，利嘉溪汲取伏流水計畫，涉及部落傳統領域，他要求自來水公司，施工時應該根據原住民基本法第21條「諮商並取得原住民族部落同意或參與」，尊重部落會議意見，必須與部落溝通說明，並由部落會議同意後方能動工。

劉櫂豪表示，自來水公司董事長郭俊銘昨天當場允諾，會尊重地方的意見，同時降低環境的破壞，並期待能獲得共識，提昇穩定供水。1070104

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