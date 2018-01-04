市民農園成外來種斑腿樹蛙熱點 新北監控

（中央社記者王鴻國新北4日電）外來種斑腿樹蛙繁殖力強，已排擠了台灣原生種樹蛙的生存空間，新北市「市民農園」已成為斑腿樹蛙出沒的「熱點」之一。新北市農業局推「公民科學家計畫」展開監控。



農業局長李玟表示，農業局自民國100年起推動「市民農園」計畫，截至106年11月底止，已輔導補助樹林、鶯歌、新店2處、土城、新莊及淡水等7處設置「市民農園」，總面積達5.7公頃。



他表示，目前約有820位市民承租「市民農園」，農業局也輔導承租市民以無農藥、無化肥的方式種植蔬菜，為市民農園提供了良好的生態環境。



他說，根據相關研究發現，外來種斑腿樹蛙的分布地中，市民農園已成為斑腿樹蛙出沒的「熱點」之一。



農業局發布新聞稿指出，外來種斑腿樹蛙特徵是背部褐色，有縱條紋、斑點、「X」或「又」字型花紋，大腿及股部內側有較粗網狀斑紋，類似黑底白點狀。



農業局表示，斑腿樹蛙習性上好利用農用蓄水池、水桶進行繁殖，平均壽命有6年，母蛙產下1個卵塊裡面就有600到1000個卵泡，1年還會產卵4至5次，整年將近10個月都是繁殖期，這樣的繁殖速度排擠了台灣原生種樹蛙的生存空間。



農業局表示，為保護台灣原生種樹蛙，減少外來種斑腿樹蛙對市民農園生態圈的侵擾，新北市農業局推動執行「公民科學家計畫」，辦理市民農園協力抵禦外來種斑腿樹蛙的活動，首先選擇在淡水忠寮市民農園辦理，邀請承租市民一同監控斑腿樹蛙的繁殖狀況，保護台灣原生種樹蛙的生活空間。1070104