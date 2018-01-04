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苗縣社區整合性免費篩檢 7日後龍鎮登場

發稿時間：2018/01/04 18:27

最新更新：2018/01/04 18:27

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣衛生局今年規劃舉辦25場次社區整合性免費篩檢預防保健活動，首場將於7日在後龍鎮登場，合作的醫療團隊推出補助方案，鼓勵民眾參與篩檢，打擊大腸癌威脅。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、衛生局長張蕊仙、後龍鎮長朱秋隆、大千綜合醫院院長徐千剛等人，今天在後龍鎮公所共同宣布今年度苗栗縣社區健檢列車啟動，首場將於7日在後龍鎮維真國中舉行。

衛生局指出，今年規劃舉辦25場次社區整合性免費篩檢預防保健活動，其中有11場次與大千醫院醫療團隊合作，為民眾提供糞便潛血、子宮頸抹片、乳房攝影及口腔黏膜檢查及成人健檢服務。

根據衛生福利部公布資料，十大癌症新發生人數仍以大腸癌居首，大千綜合醫院推出「無痛大腸鏡費用補助」方案，凡在11場次檢驗出糞便潛血呈陽性的民眾，前50名全額補助無痛大腸鏡麻醉費新台幣2500元，後50名則補助1500元。

徐千剛表示，大腸癌是可以早期發現、早期治療，且治癒率很高的癌症，但是不少民眾未接受篩檢，或是篩檢後呈陽性反應，卻畏懼大腸鏡檢查疼痛不適，而放棄回診追蹤，導致延誤病情，希望透過補助方案提升發現率及治癒率。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣去年大腸癌篩檢人數近2萬人，發現陽性個案共1358人，確診大腸癌共32人，但仍有4成陽性個案鄉親尚未前往確診，呼籲符合檢查對象的民眾踴躍參與癌症篩檢，及早發現，把握黃金就醫時機治療。

衛生局提醒，參加免費成人健康檢查及四大癌症篩檢，須攜帶健保卡及身分證，參加篩檢者還可摸彩，獎品包括腳踏車、家電用品等，人人有獎，相關疑問可洽後龍鎮衛生所，電話037-722008。1070104

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