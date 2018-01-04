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關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓五月天

傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

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特教生逗留賣場哭泣 暖警安撫助返家

發稿時間：2018/01/04 18:47

最新更新：2018/01/04 19:22

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基隆一名患有自閉症男童日前逗留在賣場角落暗自哭泣，暖暖派出所員警蕭儒庭（左）、王潛龍（右）到場安撫，並透過特教班老師聯繫到家長，助男童平安返家。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年1月4日基隆一名患有自閉症男童日前逗留在賣場角落暗自哭泣，暖暖派出所員警蕭儒庭（左）、王潛龍（右）到場安撫，並透過特教班老師聯繫到家長，助男童平安返家。（基隆市警局提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年1月4日

（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆一名患有自閉症的男童日前逗留在賣場角落暗自哭泣，警方到場除安撫男童情緒外，並透過特教班老師聯繫到家長，男童的父親到場緊握員警的手說：「謝謝你們找回我的寶貝。」

警方今天表示，這名12歲男童2日下課回到家後又獨自外出，前往暖暖區東勢街一家賣場逗留，由於男童患有嚴重自閉症無法說出姓名和住家地址，加上男童情緒不穩，店家只好請警方前來協助。

暖暖派出所員警蕭儒庭、王潛龍到場後，發現男童在角落暗自哭泣，員警先安撫男童情緒，「我們不是壞人，我們會保護你」直到男童卸下心防後，員警帶他到一旁的涼麵店買麵果腹。

警方並聯繫暖西國小特教班老師，老師到場確認男童並非就讀暖西國小，便透過通訊軟體連絡其他學校特教班老師，約半小時後聯繫上家長，平安將男童帶回家。

暖暖派出所所長張錦堂表示，蕭儒庭於民國104年6月分發到第三警分局服務，王潛龍則是去年1月分發到暖暖派出所，雖兩名員警年資尚淺，但對兩人積極負責和敬業態度給予高度肯定。1070104

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