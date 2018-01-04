/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓五月天

傳北韓去年射彈失敗 落在人口20萬城市

>rss

提供安心非營利幼托 神圳國中興建教室

發稿時間：2018/01/04 18:48

最新更新：2018/01/04 18:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者趙麗妍台中4日電）為讓年輕父母敢生敢養，立委洪慈庸爭取中央補助經費，台中神圳國中興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」，未來除能收托幼兒外，學生活動遇雨不再受影響。

為了解神圳國中「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」新建工程整體規劃，台中市長林佳龍、洪慈庸、市議員蕭隆澤、張立傑、張雅旻今天前往會勘，聽取教育局簡報。

林佳龍指出，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」今年將進行規劃設計，一樓規劃設置非營利幼兒園教室及專科教室，二、三樓規劃綜合體育館，預計109年底完工，110年幼兒園開始招生。

林佳龍表示，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」新建工程總經費新台幣1億元，市府自籌7000萬元，他感謝洪慈庸協助向中央申請補助經費3000萬元。

洪慈庸表示，「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」完工後，預計將照顧120位小朋友，提供家長安心的幼托環境，還能解決神圳國中室內活動空間缺乏、專科教室不足等問題，將來學生活動遇到下雨，不再受影響。

洪慈庸指出，經過她持續努力與爭取，大雅區與潭子區去年起已陸續成立各3個班級的非營利幼兒園，希望未來神岡區非營利幼兒園的營運，能滿足孩童就學需求，讓父母減輕壓力，享有平價且優質的選擇。1070104

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

台中高雄遊行串聯反空污

台中高雄遊行串聯反空污

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
2018跨年煙火秀
2018跨年煙火秀
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP