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與月桃美麗邂逅 開啟黃芳琪編織路

發稿時間：2018/01/05 10:04

最新更新：2018/01/05 10:24

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老家在桃園的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所時，因論文研究「月桃」而長期深入部落。當下就著迷這種會發出香氣的植物，開始向部落婦女學習月桃編織，與月桃結下不解之緣。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日老家在桃園的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所時，因論文研究「月桃」而長期深入部落。當下就著迷這種會發出香氣的植物，開始向部落婦女學習月桃編織，與月桃結下不解之緣。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）一場與月桃的美麗邂逅，讓熱衷南島文化的黃芳琪人生更豐富。因深入部落睡在月桃蓆上，當下就著迷這種會發出香氣的植物，開始向部落婦女學習月桃編織，與月桃結下不解之緣。

老家在桃園的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所時，因論文研究「月桃」而長期深入部落。非原住民的她，努力以簡單族語搭配手勢，向魯凱族婦女請益月桃編織技藝，這項傳統編藝在她手上生花，並決定在花蓮成立工作室，希望復興月桃風華，也讓她成為大家口中的「月桃姐」。而她剛結束一場在花蓮文創園區的展覽，引起民眾熱烈探詢。

回憶與月桃的第一次接觸，黃芳琪說，7、8年前，因研究調查工作需要，有一次到原住民的部落裡，晚上閒來無事，跟著部落長輩一起拿月桃做編物，累了睡在鋪有月桃蓆的石板床上，四周散發著淡淡的月桃香，觸動她心靈：「這也太舒服了吧」，因為這樣的親密接觸，讓她戀上月桃。

在花蓮採用月桃來編織的人不多，但野生的月桃很多，正好讓黃芳琪大展身手。她說，在壽豐鄉鹽寮發現很多野生月桃，採集回來處理後，放置晾著至少6個月以上，確保已無蟲卵才能開始編織。

有人擔心月桃植物葉鞘編織物容易發霉長蟲，黃芳琪說，一般使用者，若能避免環境潮濕或長時間曝曬日光下，大致可以用上10年，相當耐用，最特別的是，色澤還會因為和人的肌膚接觸而變得更油亮、別有風味。

月桃在台灣是一種很容易生長的植物，也是魯凱族非常重要的文化，像是月桃提籃、月桃蓆等編物，都是家裡必備的日用品；過去魯凱族女性應具備的能力之一，就是在結婚前先學會做月桃編織基本生活用品。

「在編織的過程裡，很容易忘掉煩惱，有助於思緒的沉澱」。黃芳琪不斷嘗試月桃編織工藝的各種可能性，無論是編織手法或材料處理技術、產品用途的開發等，最後才藉行銷將成果呈現給大眾。

黃芳琪說，投入傳統技藝研究並不容易，靠編織工藝維生更是困難，曾在山間小路尋月桃時，一度想要撿拾蝸牛果腹，更時常摘取野菜度日。

然而，她也表示，編織過程能讓她忘卻煩惱，加上部落族人樂於分享的無私精神，賦予她更多勇氣，堅持推廣這項手工藝，不斷發掘隱藏在月桃背後的人文與藝術價值。1070105

老家在桃園的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所時，因論文研究「月桃」而長期深入部落。黃芳琪不斷嘗試月桃編織工藝的各種可能性，無論是編織手法或材料處理技術、產品用途的開發等，最後才藉行銷將成果呈現給大眾。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日老家在桃園的黃芳琪，就讀台東大學南島文化研究所時，因論文研究「月桃」而長期深入部落。黃芳琪不斷嘗試月桃編織工藝的各種可能性，無論是編織手法或材料處理技術、產品用途的開發等，最後才藉行銷將成果呈現給大眾。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日
花蓮壽豐鄉鹽寮發現很多野生月桃，採集回來處理後，放置晾著至少6個月以上，確保已無蟲卵才能開始編織。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日花蓮壽豐鄉鹽寮發現很多野生月桃，採集回來處理後，放置晾著至少6個月以上，確保已無蟲卵才能開始編織。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日
月桃植物葉鞘編織物擔心易發霉長蟲，其實一般使用者若能避免環境潮濕或長時間曝曬日光下，大致可以用上10年，相當耐用，最特別的是色澤還會因為和人的肌膚接觸而變得更油亮、別有風味。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日月桃植物葉鞘編織物擔心易發霉長蟲，其實一般使用者若能避免環境潮濕或長時間曝曬日光下，大致可以用上10年，相當耐用，最特別的是色澤還會因為和人的肌膚接觸而變得更油亮、別有風味。中央社記者李先鳳攝 107年1月5日
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