大型茶花展6日登場 千種茶花爭奇鬥豔

中華民國茶花學會6日將在新竹市舉辦茶花展，此次將全台各地的茶花品種都蒐集到新竹市中華大學旁的佳信茶花園，要讓來參觀的民眾一飽眼福。（中華民國茶花學會提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月5日

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）中華民國茶花學會明天將在新竹市舉辦茶花展，蒐集全台1500多種茶花爭奇鬥豔，其中有少見具有香味的茶花品種，現場也將免費贈送限量茶花苗。



中華民國茶花學會理事長林（青氣）琛受訪表示，全世界有3萬多種茶花，在台灣約有1500多種，此次將全台各地的茶花品種都蒐集到新竹市中華大學旁的佳信茶花園，要讓來參觀的民眾一飽眼福。



他指出，各品種茶花都有不同美豔之處，其中有香味的品種較為少見，例如日本姬、芙蓉香波、天香等有香氣的茶花品種，都將在這次茶花展中亮相。



他表示，此次茶花展也結合送茶花苗和園遊會活動，於6、7日與13、14日兩個週末共免費送出500株茶花苗與園遊會點券，現場也備有美食，讓民眾「有看、有吃、又有拿」。



他也分享，很多人會認為茶花很嬌貴、不易種植，但其實並不困難，建議想種茶花的民眾，讓茶花半日照、不要西曬、不能有強風、不能積水，這樣就能讓茶花長得健康又漂亮。1070105