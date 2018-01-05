/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓泊逸渡假酒店
>rss

花博裝置藝術 台中歌劇院打卡熱點

發稿時間：2018/01/05 12:28

最新更新：2018/01/05 12:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
為迎接新年及2018台中世界花卉博覽會，文化局在台中國家歌劇院一樓陸府藝角設置「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，成為民眾參觀打卡熱點。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月5日為迎接新年及2018台中世界花卉博覽會，文化局在台中國家歌劇院一樓陸府藝角設置「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，成為民眾參觀打卡熱點。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中花博將於年底登場，台中市文化局在台中國家歌劇院陸府藝角設置的花博裝置藝術專區，成為民眾參觀打卡熱點。文化局今天表示，到專區拍照上傳粉絲團可抽iPhone X。

為迎接新年及2018台中世界花卉博覽會，文化局在台中國家歌劇院一樓陸府藝角設置「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，由知名花藝老師藍米克設計，展出到6日為止。

文化局表示，藍米克是2010台北花博國際花卉競賽的首獎設計師，這次藍米克以台中在地花卉為主要素材，用火鶴花拼起巨型「心花」，文心蘭、百合、劍蘭等營造出台中的「花園城市」意象，蝶舞其間，搭配可愛的台中花博「石虎家族」立牌，相當吸睛。

「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區展出以來，吸引不少民眾駐足觀賞並拍照打卡。文化局指出，這處裝置猶如歌劇院的「室內花房」，提供民眾與自然對話的空間，也與11月登場的台中花博精神相呼應。

現場並準備「怡然自得」、「宜居城市」等多款手拿牌，供民眾拍照選擇，文化局指出，民眾可隨意搭配創意趣味手拿配件，與花藝拍照或乘坐吊椅，打卡上傳「台中文化小尖兵」臉書，並參加「粉專按讚上傳照片抽iPhone X」，有機會抽中手機。1070105

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP