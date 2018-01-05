花博裝置藝術 台中歌劇院打卡熱點

為迎接新年及2018台中世界花卉博覽會，文化局在台中國家歌劇院一樓陸府藝角設置「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，成為民眾參觀打卡熱點。（台中市文化局提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中花博將於年底登場，台中市文化局在台中國家歌劇院陸府藝角設置的花博裝置藝術專區，成為民眾參觀打卡熱點。文化局今天表示，到專區拍照上傳粉絲團可抽iPhone X。



為迎接新年及2018台中世界花卉博覽會，文化局在台中國家歌劇院一樓陸府藝角設置「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，由知名花藝老師藍米克設計，展出到6日為止。



文化局表示，藍米克是2010台北花博國際花卉競賽的首獎設計師，這次藍米克以台中在地花卉為主要素材，用火鶴花拼起巨型「心花」，文心蘭、百合、劍蘭等營造出台中的「花園城市」意象，蝶舞其間，搭配可愛的台中花博「石虎家族」立牌，相當吸睛。



「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區展出以來，吸引不少民眾駐足觀賞並拍照打卡。文化局指出，這處裝置猶如歌劇院的「室內花房」，提供民眾與自然對話的空間，也與11月登場的台中花博精神相呼應。



現場並準備「怡然自得」、「宜居城市」等多款手拿牌，供民眾拍照選擇，文化局指出，民眾可隨意搭配創意趣味手拿配件，與花藝拍照或乘坐吊椅，打卡上傳「台中文化小尖兵」臉書，並參加「粉專按讚上傳照片抽iPhone X」，有機會抽中手機。1070105