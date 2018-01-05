藍營基隆市長初選 介文汲登記張芳麗退選

前駐紐西蘭大使介文汲（前排右）5日前往國民黨基隆市黨部，登記參加國民黨基隆市長初選。中央社記者王朝鈺攝 107年1月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）前駐紐西蘭大使介文汲今天前往國民黨基隆市黨部，登記參加國民黨基隆市長初選。介文汲說，這次參選就是希望能振興基隆經濟，找回基隆的工作機會。前議長張芳麗則宣布退選。



此外，基隆市議員、前議長張芳麗原定上午前往黨部登記參加初選，但張芳麗上午10時卻在黨部宣布退選。



張芳麗表示，昨天基隆市議長宋瑋莉登記參選時，看到很多議員站在宋瑋莉身旁作為後盾，如果今天自己登記參選又會出現同樣畫面，「我覺得這樣我太不道德，也致同仁於不義」，因此決定退選，讓國民黨能夠團結。



介文汲上午9時許則在妻子和女兒等人陪同下先前往慶安宮參拜，隨後到黨部登記參選。介文汲受訪表示，這次參加初選希望能提振國民黨在基隆和全國的士氣，讓國民黨成為有活力、有理想的政黨，辭官參選代表他的決心和對基隆這塊土地的赤誠。



「30年沒有進步的城市是國家的恥辱，所有政治人物都該引以為鑑」，介文汲說，這次參選最主要的政見就是要把基隆的經濟做起來，不要再讓青壯年到外地工作，讓基隆重新找回繁榮、未來和自信。1070105



