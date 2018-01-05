/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓泊逸渡假酒店
>rss

藍營基隆市長初選 介文汲登記張芳麗退選

發稿時間：2018/01/05 12:30

最新更新：2018/01/05 13:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
前駐紐西蘭大使介文汲（前排右）5日前往國民黨基隆市黨部，登記參加國民黨基隆市長初選。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日前駐紐西蘭大使介文汲（前排右）5日前往國民黨基隆市黨部，登記參加國民黨基隆市長初選。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）前駐紐西蘭大使介文汲今天前往國民黨基隆市黨部，登記參加國民黨基隆市長初選。介文汲說，這次參選就是希望能振興基隆經濟，找回基隆的工作機會。前議長張芳麗則宣布退選。

此外，基隆市議員、前議長張芳麗原定上午前往黨部登記參加初選，但張芳麗上午10時卻在黨部宣布退選。

張芳麗表示，昨天基隆市議長宋瑋莉登記參選時，看到很多議員站在宋瑋莉身旁作為後盾，如果今天自己登記參選又會出現同樣畫面，「我覺得這樣我太不道德，也致同仁於不義」，因此決定退選，讓國民黨能夠團結。

介文汲上午9時許則在妻子和女兒等人陪同下先前往慶安宮參拜，隨後到黨部登記參選。介文汲受訪表示，這次參加初選希望能提振國民黨在基隆和全國的士氣，讓國民黨成為有活力、有理想的政黨，辭官參選代表他的決心和對基隆這塊土地的赤誠。

「30年沒有進步的城市是國家的恥辱，所有政治人物都該引以為鑑」，介文汲說，這次參選最主要的政見就是要把基隆的經濟做起來，不要再讓青壯年到外地工作，讓基隆重新找回繁榮、未來和自信。1070105

基隆市議員、前議長張芳麗（右）5日上午宣布退出國民黨基隆市長初選，盼讓國民黨更團結。左為基隆市議長宋瑋莉。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日基隆市議員、前議長張芳麗（右）5日上午宣布退出國民黨基隆市長初選，盼讓國民黨更團結。左為基隆市議長宋瑋莉。中央社記者王朝鈺攝　107年1月5日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP