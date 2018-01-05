科技公司揭牌 史哲允打造人才移居城市

科技大廠緯創資通公司5日在高雄成立第二辦公室，高雄市副市長史哲（前左3）出席揭牌典禮時，允諾市府將持續致力產業轉型，打造高雄成為人才移居城市。中央社記者程啟峰高雄攝 107年1月5日

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄市副市長史哲今天上午出席一家科技公司高雄第二辦公室揭牌典禮時，允諾市府將持續致力產業轉型，打造高雄成為人才移居城市。



科技大廠緯創資通公司繼2015年投新台幣5.7億元進駐高雄，成立軟體產品研發中心後，又在高雄成立第二辦公室，預計3年內加碼投資6億元，招募200人，擴大研發能量。第二辦公室上午由緯創資通執行長黃柏漙、史哲、經發局長曾文生、勞工局長鄭素玲等人共同揭牌。



史哲致詞表示，緯創資通2015年進駐高雄時承諾3年內招募200名軟體研發工程師，如今不僅達標，還加碼投資擴大成立第二辦公室，將再招募200名工程師，感謝緯創提供優渥薪資、福利吸引人才移居高雄。



他期盼，緯創資通未來參與高雄體感科技園區計畫，持續深耕高雄，吸引更多科技人才進駐高雄，共創產業榮景。



史哲說，高雄是老牌傳產城市，市府致力以數位內容為主的產業轉型成效卓著，高市數位內容廠商由2010年的46家成長至如今的217家，累計投資金額也由3.2億元擴增為118億元，創造近萬個就業機會。



他並期盼，藉由產業的挪移及空間的改造，努力將高雄打造成為人才移居的城市。



黃柏漙指出，第二辦公室未來3年將再招募200名軟體研發工程師，從事大數據分析、虛擬實境、物聯網、機器人開發等軟體產品研發工作，並持續與在地大專院校產學合作，致力發展南部AI產業。1070105