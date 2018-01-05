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關鍵字： 陳喬恩空氣品質日圓泊逸渡假酒店
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使用天然氣燃料 雲林科工目標綠色示範區

發稿時間：2018/01/05 12:49

最新更新：2018/01/05 13:14

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為改善空氣品質，雲林科技工業區推動全區鍋爐燃料使用天然氣，目標是今年列為綠色示範區，進而推廣到斗六工業區等各區。（雲林縣環保局提供）中央社記者葉子綱傳真　107年1月5日為改善空氣品質，雲林科技工業區推動全區鍋爐燃料使用天然氣，目標是今年列為綠色示範區，進而推廣到斗六工業區等各區。（雲林縣環保局提供）中央社記者葉子綱傳真　107年1月5日

（中央社記者葉子綱雲林縣5日電）空汙愈來愈嚴重，改善固定汙染源是解決方法之一，雲林科技工業區推動全區鍋爐燃料使用天然氣，目標是今年列為綠色示範區，進而推廣到斗六工業區等各區，全面改善空氣品質。

雲林縣環保局代理局長張喬維今天告訴中央社記者，雲林縣推動空汙減量，以源頭減量、加嚴標準和季節限定為方針，今年執行重點之一是固定汙染源的鍋爐燃料使用天然氣。

張喬維指出，縣內生煤及石油焦總使用量下降，汙染排放總量消減粒狀物、硫氧化物、氮氧化物，使得全縣紅害地區從105年85站減為106年61站。

他指出，持續推動源頭減量，已有縣內大廠鍋爐使用天然氣或液化石油氣為燃料，其中，斗六工業區有54%、雲林科技工業區高達85%鍋爐已使用。

張喬維表示，雲林環保局將於8日與經濟部工業局、雲林科工區廠商協進會及雲林科技大學，簽署產學合作備忘錄，推動雲林科工全區鍋爐使用天然氣，今年目標列為綠色示範區，車輛排氣也列管制，然後推廣到縣內其他工業區，以改善空氣品質。1070105

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