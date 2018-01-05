校董捐助老人送餐 投身公益25年逾5千萬

南投縣私立五育高中董事長、草屯鎮朝清宮愛心功德會長黃添榮（左），連續第9年捐款新台幣60萬元助草屯鎮獨居老人送餐服務，5日辦理捐贈儀式，由草屯鎮長洪國浩（右）代表接受。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年1月5日

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）學校董事長黃添榮經營事業有成，25年前投身公益、幫助弱勢，至今捐款逾新台幣5000萬元，今天第9年捐助獨居老人送餐。他說，「要做到眼睛瞇上」，再交代兒子繼續做下去。



草屯鎮公所辦理獨居老人送餐，南投縣私立五育高中董事長、草屯鎮朝清宮愛心功德會長黃添榮連續第9年捐款60萬元助草屯鎮獨居老人送餐服務，今天在五育高中辦理捐贈儀式，由草屯鎮長洪國浩代表接受支票，並回贈感謝狀。



除捐款幫助獨居老人送餐，黃添榮也邀上百名長者出席，共同享用豐盛午餐，並致贈餅乾、麵條、罐頭等民生物資、紅包，祝福長者平安過好年。五育高中照顧服務科學生則應用所學，細心接待現場長輩、噓寒問暖，還帶動玩維持健康小遊戲，氣氛熱鬧溫馨。



「留德比留財重要」，黃添榮表示，早年家裡很貧窮，後來經營事業有成，依父親遺願，開始投入各項公益，第一年即捐款500萬元成立功德會，至今25年不中斷，每年捐200萬元助弱勢，「要做到眼睛瞇上」，並交代兒子「聽阿公的話」，繼續做下去。



洪國浩表示，黃添榮除捐款助送餐，也會捐物資給草屯鎮食物銀行、協助遭遇急難家庭，非常關心地方弱勢。



他說，老人送餐服務除提供食物，送餐人員也會藉機關懷獨居老人，了解有無需要任何協助；另外，草屯鎮22個社區，其中18個設關懷據點，引導老人走出與他人互動。1070105