花蓮吉安楓林步道 驚見垃圾瀑布

花蓮吉安鄉楓林步道遭不肖業者丟棄廢棄物，林地邊坡上形成一條「垃圾瀑布」，因鄰近保安林地及水源涵養保護區，惡意棄置廢棄物不僅可能影響居民飲水、灌溉用水，並危害當地生態自然景觀。（保七總隊提供）中央社記者李先鳳傳真 107年1月5日

（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮縣吉安鄉楓林步道遭丟棄廢棄物，林地邊坡上形成一條「垃圾瀑布」，有危害自然生態、汙染水源之虞，保七總隊第九大隊循線逮捕4名嫌疑人，依違反廢棄物清理法送辦。



保安警察第七總隊第九大隊去年底接獲花蓮林區管理處通報，指稱吉安鄉楓林步道旁林地遭人違法丟棄大量廢棄物，警方會同花蓮林管處南華工作站及花蓮縣環保局稽查人員到場會勘，經由空拍評估現場丟棄廢棄物高達10噸，遠從4公里外的山腳下就看得到垃圾，警方立即展開調查。



保七總隊第九大隊警務員曾紹威今天說，經數天埋伏後，終於追查到4名嫌疑人，其中2人為夫妻，4人均坦承因承包處理營建廢棄物，貪圖方便才將垃圾載運偏僻山區丟棄。



曾紹威指出，此案地點鄰近保安林地及水源涵養保護區，惡意棄置廢棄物不僅可能影響居民飲水、灌溉用水，並危害當地生態自然景觀。



環保局稽查人員也認定違法事實，全案依違反廢棄物清理法移送花蓮地檢署偵辦。



林務局花蓮林區管理處表示，目前已與環保局、警方緊急進行防護措施並陸續清運垃圾，並呼籲民眾切勿以身試法，一旦查獲違法事實，將依法移送究責。



位於吉安鄉福興村的楓林步道，全長約3.4公里，沿途種植各種花卉，漫步楓葉林中可遠眺花蓮平原及海岸山脈北側，是民眾健行賞景的好去處之一。1070105



