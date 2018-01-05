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土雞染H5禽流感 雲林預防撲殺上萬隻

發稿時間：2018/01/05 15:04

最新更新：2018/01/05 17:58

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雲林縣動植物防疫所5日在東勢鄉，預防性撲殺感染H5型流感紅羽土雞1萬1000多隻，現場消毒。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月5日雲林縣動植物防疫所5日在東勢鄉，預防性撲殺感染H5型流感紅羽土雞1萬1000多隻，現場消毒。（雲林縣動植物防疫所提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月5日

（中央社記者葉子綱雲林縣5日電）繼元長鄉一處黑羽土雞1萬5239隻感染禽流感撲殺後，雲林縣動植物防疫所今天在東勢鄉，預防性撲殺感染H5型流感紅羽土雞1萬1000多隻，現場消毒，呼籲業者做好禽場管理。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，1日在元長鄉一處確定感染H5N2高病原性禽流感的養雞場，撲殺41日齡黑羽土雞1萬5239隻，完成清場作業，並在場內外及周邊環境，撒石灰消毒。

他指出，在去年底發現異常死亡及禽流感症狀的東勢鄉一處養雞場，先移動管制，經採樣送驗初篩結果昨天出爐，呈現H5高病原性禽流感陽性反應，今天中午之前完成35日齡紅羽土雞預防性撲殺並送焚化，原本1萬2500隻因為死亡，到撲殺僅剩1萬1000多隻。

鄭安國指出，東勢鄉養雞場雞隻感染哪種類型禽流感，有待最後檢驗結果，呼籲業者做好禽場管理，若發現異狀應儘速通報。

鄭安國表示，冬季是禽流感好發季節，近來天氣日夜溫差大，雞隻靠近取暖，導致病毒活躍，1月至4月將是流行高峰期，但是民眾不必恐慌，合法屠宰場有獸醫把關，問題雞隻不會流入市面。1070105

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