中市家庭福利服務中心 招募志工助弱勢

台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德（左4）5日出席家庭福利服務中心成果展，並頒感謝狀給熱心志工。中央社記者郝雪卿攝 107年1月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德今天指出，感謝長期協助的個人、團體及志工，盼透過活動招募更多人投入家庭福利服務中心行列。



台中市社會局在市府舉辦家庭福利服務中心成果展開幕暨感恩活動，現場除展示台中市14個家庭福利服務中心年度成果，還有服務家庭兒少或親子的各項作品，呂建德頒發感謝狀給長期協助各服務中心的個人、團體及志工隊。



呂建德表示，市府去年積極在各區設置家庭福利服務中心，去年陸續由9處增加至14處，服務3萬2999人次，未來將持續提升服務的可近性及即時性，落實照顧社區及弱勢家庭，期盼招募更多人投入服務行列。



家庭福利服務中心的服務項目有個案工作、團體方案及社區工作等，目前扶養5名小孩的阿玲，原本被排除在福利身分外，服務中心不僅協助她取得低收資格，還鼓勵她帶小孩來參加活動，一次小孩在參加活動後對社工說「我從來沒吃過這麼好吃的東西，我好開心喔！」讓阿玲滿心感激有持續打拚的動力。



家庭服務中心也會舉辦家庭活動，例如大甲家庭福利服務中心到社區舉辦親子桌遊活動，一名林姓單親爸爸帶著兩個年幼兒子參加，小兒子才讀幼兒園小班，不清楚遊戲規則及玩法，經常不按牌理出牌，過程中，藉由社工的引導，爸爸學習使用溫柔語氣與耐心教導孩子玩桌遊，不只營造家庭親子間快樂的時光與記憶，家長也感受到付出時間陪伴孩子成長的重要性。



熱心志工做公益不落人後，社會局表示，經營夜市的江姓夫妻，每個月捐贈1萬元夜市待用餐券給家庭服務中心的服務個案，提供許多家庭的日常生活所需，未來還將持續捐贈夜市待用餐券，幫助更多弱勢家庭。1070105