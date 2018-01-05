/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 管中閔陳喬恩空氣品質日圓
>rss

中市家庭福利服務中心 招募志工助弱勢

發稿時間：2018/01/05 15:22

最新更新：2018/01/05 15:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德（左4）5日出席家庭福利服務中心成果展，並頒感謝狀給熱心志工。中央社記者郝雪卿攝 107年1月5日台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德（左4）5日出席家庭福利服務中心成果展，並頒感謝狀給熱心志工。中央社記者郝雪卿攝 107年1月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府在各區設置家庭福利服務中心照顧社區及弱勢家庭，社會局長呂建德今天指出，感謝長期協助的個人、團體及志工，盼透過活動招募更多人投入家庭福利服務中心行列。

台中市社會局在市府舉辦家庭福利服務中心成果展開幕暨感恩活動，現場除展示台中市14個家庭福利服務中心年度成果，還有服務家庭兒少或親子的各項作品，呂建德頒發感謝狀給長期協助各服務中心的個人、團體及志工隊。

呂建德表示，市府去年積極在各區設置家庭福利服務中心，去年陸續由9處增加至14處，服務3萬2999人次，未來將持續提升服務的可近性及即時性，落實照顧社區及弱勢家庭，期盼招募更多人投入服務行列。

家庭福利服務中心的服務項目有個案工作、團體方案及社區工作等，目前扶養5名小孩的阿玲，原本被排除在福利身分外，服務中心不僅協助她取得低收資格，還鼓勵她帶小孩來參加活動，一次小孩在參加活動後對社工說「我從來沒吃過這麼好吃的東西，我好開心喔！」讓阿玲滿心感激有持續打拚的動力。

家庭服務中心也會舉辦家庭活動，例如大甲家庭福利服務中心到社區舉辦親子桌遊活動，一名林姓單親爸爸帶著兩個年幼兒子參加，小兒子才讀幼兒園小班，不清楚遊戲規則及玩法，經常不按牌理出牌，過程中，藉由社工的引導，爸爸學習使用溫柔語氣與耐心教導孩子玩桌遊，不只營造家庭親子間快樂的時光與記憶，家長也感受到付出時間陪伴孩子成長的重要性。

熱心志工做公益不落人後，社會局表示，經營夜市的江姓夫妻，每個月捐贈1萬元夜市待用餐券給家庭服務中心的服務個案，提供許多家庭的日常生活所需，未來還將持續捐贈夜市待用餐券，幫助更多弱勢家庭。1070105

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪

美東暴風雪

2018跨年煙火秀

2018跨年煙火秀

迎接2018 跨年High翻天

迎接2018 跨年High翻天

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
美東暴風雪
美東暴風雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP