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防修樹變砍樹 台南推動證照制度

發稿時間：2018/01/05 15:56

最新更新：2018/01/05 17:58

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台南市修樹常遭民眾批評被修得不成樣子，台南市政府工務局決定推動修樹證照制度，且未來將列為投標廠商的審標資格之一。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月5日台南市修樹常遭民眾批評被修得不成樣子，台南市政府工務局決定推動修樹證照制度，且未來將列為投標廠商的審標資格之一。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月5日

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市修樹常遭人詬病，一棵枝葉繁茂的樹木，多被修的不成樣子；市政府決定推動修樹人員證照制度，且列為投標廠商的審標資格之一。

台南市過去常遭民眾批評樹被修得光禿禿，肢葉全部消失，不只是市街路樹，連國立台南大學附設小學的人行道樹，曾被民眾發現幾乎是用砍的；台南玉井區綠色隧道芒果樹也曾被「砍頭」引起眾怒。

台南市政府工務局決定推動修樹證照制度，去年10月起連辦4個梯次，今天是最後一梯，每梯次2天，分學科和術科，參加者必須學科、術科同時過關，才能取得證照。

工務局公園管理科股長張榮哲今天告訴中央社記者，修樹證照課程每梯次限額80人，報名者除廠商、景觀從業人員外，還包括市府業務承辦人員。

台南市公園、人行道樹等維護工程，每年預算逾新台幣2億元。張榮哲說，修樹人員證照將視為未來投標廠商的審標資格之一。他表示，今年還會持續辦理修樹考照，擁有證照的技術人員，愈多愈好。

依工務局統計，修樹證照課程第一梯次合格率僅12%，第二梯次33.7%，第三梯次48.8%，逐步提高，主因是愈來愈多有經驗的修樹老手參加培訓考照；目前，已有75人領取證照。1070105

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